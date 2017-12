Festiwal Filmów Jednominutowych w Centrum Kultury

Co Gdzie Kiedy. Już 6 grudnia o godz. 18 w Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12) przeprowadzony zostanie 12. Festiwal Filmów Jednominutowych.

Podobnie jak przed rokiem, 12. edycja Festiwalu odbyła się w październiku w Gdańsku. Od pierwszego listopada pokazy festiwalowe odbywają się w całej Polsce.

W kategorii "Fabuła" zwyciężył Mateusz Stelmaszczyk z filmem "Kawa", drugą nagrodę otrzymali ex aequo Krzysztof Kozioł za film "Jestem tuż za Tobą" oraz Mateusz Nosarzewski, Paweł Traczewski, Michał Maciejewski i Adam Zygan za "Czas na marzenia".

Festiwal Filmów Jednominutowych jest polską edycją festiwalu "The One Minutes". Impreza promuje film jako jedną z form artystycznej ekspresji, kształtuje nową przestrzeń do eksperymentowania z formą i obrazem w ujęciu filmu krótkometrażowego trwającego dokładnie 1 minutę.

Wstęp na wydarzenie jest wolny.