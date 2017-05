Festiwal Millennium Docs Against Gravity po raz pierwszy w Lublinie

Docs Against Gravity to największy festiwal filmów dokumentalnych w Polsce i jeden z trzech największych w Europie, unikalny na skalę światową. Przez Polski Instytut Sztuki Filmowej impreza określona została mianem najważniejszego międzynarodowego wydarzenia filmowego w Polsce. W tym roku po raz pierwszy w historii festiwal zawita do Lublina.



- Zagości u nas kino dokumentalne najwyższej próby, wybitni twórcy, koncert i premiery. Pokażemy kilkanaście filmów, w tym nagradzane najważniejszymi nagrodami filmowymi na świecie, m.in. nominowany do Oscara "I Am Not Your Negro" - zachęcają organizatorzy festiwalu.



Docs Against Gravity to przede wszystkim znakomite, angażujące filmy dokumentalne. Zobaczymy m.in. najnowszy film Ulricha Seidla – "Safari" czy głośny "Irański rave" opowiadający o dwóch didżejach, którzy przez lata urządzali nielegalne rave’y w Teheranie. Nietypową atrakcją festiwalu będzie klubowa impreza, podczas której zagrają bohaterowie filmu - Blade & Beard czyli Arash i Anoosh.



Nie zabraknie również interesujących spotkań i prelekcji. Jednym z gości festiwalu będzie Jacek Giszczak, tłumacz literatury francuskiej i frankofońskiej, zdobywca nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego 2009 za tłumaczenie książki "Strategia antylop" Jeana Hatzfelda.



Bilety na wszystkie filmy dostępne w kasie CSK w cenach: 13 zł / projekcja. Przy zakupie powyżej 5-ciu biletów na wybrane filmy - 10 zł / projekcja.



Program:



11 maja:



- godz. 20.30: "Irański rave", sala kinowa

- godz. 22: after party, klub muzyczny CSK



12 maja:



- godz. 14: "Bez tytułu", sala kinowa

- godz. 16: "Niemiecki życiorys", sala kinowa

- godz. 18: "Przeżyć metodą Houellebecqa", sala kinowa

- po projekcji: spotkanie z Jackiem Giszczakiem



13 maja:



- godz. 13: "Marina Abramović w Brazylii", sala kinowa

- godz. 15: "Safari", sala kinowa

- godz. 17: "Zero days", sala kinowa

- godz. 19: "Nie jestem twoim Murzynem", sala kinowa

- po projekcji: dyskusja z udziałem Pawła Frelika, Andrzeja Jaroszyńskiego i Ireny Rzeplińskiej



14 maja:



- godz. 12: "Idolki z Tokio", sala kinowa

- godz. 15: "Jak spotkać syrenę", sala kinowa

- godz. 17: "Amatorzy w kosmosie", sala kinowa

- godz. 19: "KASETA: dokumentalna składanka", sala kinowa

- po projekcji: dyskusja z udziałem Wojciecha Czerna, Sebastiana Buczka i Krzysztofa Piekarczyka

- godz. 22: Afterparty, bistro Panie Przodem CSK