Festiwal Mody East Fasion: "Klan" na lubelskim wybiegu (zdjęcia)

– Pomysł zrodził się już jakiś czas temu. Ten festiwal planowaliśmy zorganizować już w zeszłym roku. Czekaliśmy jednak na oddanie pięknych obiektów – Lubelskiego Centrum Konferencyjnego i Centrum Spotkania Kultur. Dlatego też rozpoczynamy teraz – mówiła podczas środowej konferencji prasowej Jolanta Kozak, prezes Klastra Designu, Innowacji i Mody, przedstawicielka organizatorów Międzynarodowego Festiwalu Mody East Fasion w Lublinie.

Trzydniowa impreza rozpocznie się 8 września. – Mam jednak nadzieję, że będziemy się spotykać też przez kolejne lata. W przyszłym roku chcielibyśmy zorganizować również wiosenną edycję imprezy. Tak, aby na trwałe wpisać się w kalendarz imprez modowych w kraju – podkreślała Kozak.

Podczas East Fasion zaplanowano wydarzenia zarówno w LCK, jak też w CSK. Będzie można zobaczyć kreacje ponad 20 projektantów, wśród których będą Agnieszka Tokarz-Iwanek, lubelska projektantka mody i debiutująca Agnieszka Maliszewska.

– Przygotowałam dwa pokazy, z czego jeden dla „Szkoły Dobrych Manier”. Będzie to odzież biznesowa – zapowiedziała Agnieszka Tokarz-Iwanek. – Drugi to mój autorski pokaz sukienek koktajlowo-wieczorowych z najnowszej kolekcji. Te stroje polecą później ze mną do Nowego Jorku.

– Ja także zaprezentuję suknie wieczorowe. Na festiwalu będzie jedna moja kolekcja – dodała kolejna z projektantek, Agnieszka Maliszewska.

– Przyjadą też projektanci z Ukrainy, z którymi współpracujemy. W naszym festiwalu weźmie też udział nieco egzotyczna projektantka, bo aż z Kenii – wyliczała Kozak.

Imprezę nie tylko wspiera, ale też sponsoruje Urząd Miasta w Lublinie. – Robimy to z dwóch powodów. Po pierwsze, nasze odzieżowe sektory po wielu latach znowu przeżywają rozkwit – wyjaśniał Mariusz Sagan, dyrektor Wydział Strategii i Obsługi Inwestora.

Drugim powodem jest to, że Lublin jest zainteresowany promowaniem przemysłu kreatywnego, do którego należy moda. – To jest zapisane w strategii miasta i już deklarujemy, że w przyszłych latach tego typu inicjatywy też będziemy wspierać – dodał Sagan.

W ramach rozpoczynającego się w przyszły czwartek festiwalu zaplanowano też branżowe warsztaty i konferencje. – Podczas warsztatów będziemy m.in. chcieli uczyć rysunku żurnalowego. Zapraszamy nie tylko młodych ludzi, lecz wszystkich tych, dla których moda jest pasją – dodaje Kozak.

Będzie też wystawa mody lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Podczas wielkiej gali w sali operowej Centrum Spotkania Kultur zobaczymy nie tylko projektantów związanych z klastrem, ale też kolekcję retrospektywną Jurka Antkowiaka. A na wybiegu zaprezentują się gwiazdy. Będą to aktorzy serialu „Klan”. Wśród nich m.in. Izabela Trojanowska i Tomasz Stockinger.