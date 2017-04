Festiwal Niezła Sztuka w Chełmie

Ideą naszego działania jest zjednoczenie – mówi Grzegorz Chwesiuk, fotograf znany przede wszystkim z autorskich kalendarzy, na co dzień geolog. – To ludzie tworzą miasto i jego kulturę. Razem możemy więcej, coś pięknego i trwałego. Każdy, kto ma coś oryginalnego i wartościowego do zaproponowania jest mile widziany.

„Niezła sztuka” to nieformalna grupa osób, które pewnego dnia spotkały się i postanowiły wspólnie coś stworzyć. To grono szybko zaczęło się rozrastać i kipieć coraz to nowymi pomysłami. Do tej pory dorobiło się już klarownej formuły i wciąż otwartego programu inauguracyjnej imprezy.

– Między innymi zaprezentowane zostaną wystawy prac zaprzyjaźnionych z nami fotografów – dodaje pan Grzegorz. – Poza mną to Przemysław Świechowski z wystawą „Zaklęte”, Grzegorz Zupan – „Kreda” oraz grupa Paparazzi z Naszego Młodzieżowego Domu Kultury. Ich prezentacje zostaną połączone ze spektaklem Zespołu Tańca Jazzowego „Ballo” w choreografii Sabiny Englot. Będą też Fotograficzne stoły”, czyli miejsca wymiany prywatnych zbiorów oraz tajemniczy „Obskurny domek”, który należy sobie kojarzyć z kamerą obscura.

Kolejne pomysły organizatorów to przegląd przedwojennej, chełmskiej prasy i reklamy (Paulina Ciesielska), wycieczka śladami chełmskich kin (Piotr Stelmaszczuk i Wojciech Zakrzewski) oraz potańcówka w stylu retro. Jak przystało na porządny festiwal będą też i gwiazdy estrady. W tym przypadku to Barbara i Agnieszka Derlak. Frontmanka folkowej kapeli „Chłopcy kontra Basia” i laureatka nagrody KAJ-a 2015 wraz ze swoja młodsza siostrą, laureatką Złotego Fryderyka 2016, po raz pierwszy zaprezentują na żywo materiał z najnowszej płyty, która ukaże się na muzycznym rynku w czerwcu tego roku.

– Naszym celem jest nie tylko prezentacja kulturalnego dorobku chełmian i popularyzacja działań artystycznych, ale też umożliwienie mieszkańcom prezentacji ich najróżniejszych pasji – podkreśla Chwesiuk. – To nasz pomysł na wspólne działanie. W końcu ideą tego działania jest zjednoczenie.

Bardziej szczegółowe informacje zainteresowani znajdą na stronie internetowej www.niezlasztuka.org