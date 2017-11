Festiwal Podróży i Reportażu Kontynenty: Makłowicz, Tilmantaite, Szczygieł

Co Gdzie Kiedy. Już 17 listopada w Centrum Spotkania Kultur wystartuje tegoroczna edycja prestiżowego Festiwalu Podróży i Reportażu Kontynenty. Impreza potrwa do niedzieli, 19 listopada.

Gośćmi tegorocznej edycji Festiwalu będzie siedmioro wybitnych podróżników: Robert Makłowicz, Berta Tilmantaite, Christian Bobst, Mariusz Szczygieł, Monika Bułaj, Kamila Kielar i Kazimierz Ludwiński.



Christian Bobst to szwajcarski fotograf, który od 2010 dokumentuje zdjęciami historie z prawie całego świata, z kolei Berta Tilmantaite to litewska dziennikarka, fotografka i videografka, utrwalająca historie z różnych części świata, skupiająca się na problemach społecznych i prawach człowieka.



- Każdy z nich specjalizuje się w zupełnie innej dziedzinie. Podróżuje w zupełnie inny sposób. Spróbujmy dzięki ich opowieściom zrozumieć sens podróżowania - zachęcają organizatorzy.



Spotkaniom towarzyszyć będą: cykl warsztatów, kino, wystawa Eastreet 4, wykłady dla dzieci, czyli Kontynenty Kids oraz impreza muzyczna.



Celem projektu jest prezentacja bogatego dorobku reportażystów i podróżników, zarówno tych operujących słowem, jak i poruszających się w obrębie sztuk wizualnych. Idea Festiwalu opiera się o narrację z naciskiem na fakty oraz artystyczną faktografię.



Festiwal podzielony będzie na trzy etapu. W piątek, 17 listopada zorganizowany zostanie specjalny program skierowany do dzieci, czyli Kontynenty KIDS. To ciekawe spotkania, prelekcje, zabawy. Przez całą sobotę z kolei będzie można uczestniczyć w prelekcjach i spotkaniach z gośćmi festiwalu. Festiwal zakończy się w niedzielę, 19 listopada, dniem warsztatowym, w ramach którego uczestnicy będą mogli nauczyć się m.in. technik postprodukcji obrazu cyfrowego.



Bilety w cenie 20 zł do nabycia w kasie Centrum Spotkania Kultur.