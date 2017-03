Festiwal Wiosna Gospel 2017. Program

Festiwal Wiosna Gospel to kontynuacja i rozbudowanie Warsztatów Gospel w Lublinie, które są organizowane rokrocznie od ponad 10 lat. Warsztaty charakteryzują się profesjonalnym podejściem instruktorów oraz radością i energią towarzyszącym zajęciom. W tym roku warsztaty poprowarzą m.in. Tula Lynch z Wielkiej Brytanii, Brian Fentress z USA oraz Polka Agnieszka Jagiełło.

Tula Lynch to wokalistka, kompozytorka i dyrygentka chórów. Od wielu lat występuje jako solistka i chórzystka podczas koncertów na żywo oraz nagrywając w studiu. tworzyło jej to drzwi do wielu chórów gospel i zespołów wokalnych, m.in. I=Change, V9 Collective. Z kolei Brian Fentress jest międzynarodowym wokalista, dyrygentem, pedagogiem, trenerem wokalnym, kompozytorem i producentem. Posiada ogromną pasję do dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami ze wszystkimi, którzy gotowi są do nauki. Agnieszka Jagiełło jest instruktorką, wokalistką, animatorką i menedżerką kultury. Uczestniczyła w wielu konferencjach i warsztatach gospel, warsztatach dla solistów i dyrygentów gospel w Polsce za granicą. Wokalistka i solistka Community Gospel Choir prowadzonego przez Peter’a Francis’a, wybitnego brytyjskiego dyrygenta i solistę.

Trwają jeszcze zapisy na poszczególne warsztaty. Najwięcej miejsc pozostało na warsztaty chóralne, zapisać może się jeszcze kilkadziesiąt osób. Pojedyncze wolne miejsca zostały na warsztaty solowe i dziecięce. Zajęcia odbywać się będą w Chatce Żaka. Zgłoszeń na warsztaty należy dokonywać przez stronę internetową: http://lublin.gospel.com.pl/.

Celem Festiwalu przełamywanie barier językowych poprzez muzykę, niszczenie uprzedzeń i stereotypów, przywracanie nadziei. Uzupełnieniem tegorocznej imprezy będą wspaniałe koncerty, które odbędą się w sobotę i niedzielę o godz. 19 w Chatce Żaka.

W sobotni wieczór wystąpi zespół Heaven Up. To lubelska formacja powstała z inicjatywy ks. Krzysztofa Flisa i Rafała Czarnackiego. Zespół tworzą znakomici, profesjonalni instrumentaliści i wokaliści znani na scenie chrześcijańskiej i nie tylko.

- Muzyka gospel to muzyka dedykowana Bogu, o Bogu i dla Boga. Ale też dedykowana Tobie! Słowa pieśni niosą ze sobą nadzieję, a wiele osób odnawia i umacnia swoją wiarę. Wiele osób zaczyna wierzyć - zachęcają organizatorzy.

Wejściówki na Koncert Finałowy: normalna - 25 zł, ulgowa - 15 zł, dzieci do 10 roku życia - wstęp wolny.

Program Festiwalu:

16-17 marca – warsztaty wokalne (grupa zaawansowana), instruktor: Brian Fentress (USA)

miejsce: ACK UMCS Chatka Żaka, ul. Radziszewskiego 16

17 marca, godz. 17.00 – Koncert uczestników warsztatów wokalnych - wstęp wolny

18-19 marca – XIV Warsztaty Gospel w Lublinie, instruktorzy: Tula Lynch (UK) i Brian Fentress (USA); Warsztaty Gospel Kids, instruktorzy: Tula Lynch (UK) i Brian Fentress (USA) i Agnieszka Jagiełło (Polska); miejsce: ACK UMCS Chatka Żaka, ul. Radziszewskiego 16

18 marca godz. 19.00 – koncert zespołu Heaven Up

miejsce: ACK UMCS Chatka Żaka, ul. Radziszewskiego 16

19 marca godz. 19.00 – Koncert Finałowy, miejsce: ACK UMCS Chatka Żaka, ul. Radziszewskiego 16