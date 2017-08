Festiwal z księżniczkami Disneya w Multikinie

- Inspirują do tego, by jak Merida znaleźć w sobie odwagę i próbować nowych rzeczy, jak Dżasmina. By, jak Ariel, odkrywać nieznane i bez lęku rzucać się w wir przygód, jak Roszpunka. Na każdą dziewczynkę z wielkim marzeniem, czeka księżniczka, która pomoże je spełnić. Nie bój się marzyć - zachęcają organizatorzy pokazów.



W pierwszy weekend sierpnia zobaczymy "Meridę waleczną". To inspirowana skandynawski folklorem historia tytułowej bohaterki, która jest wprawną łuczniczką i upartą córka króla Fergusa oraz królowej Elinor. Niezależna i zdecydowana iść własną drogą, Merida postępuje wbrew prastarym zwyczajom, którym hołduję para królewska. Gdy swoimi czynami Merida niechcący wywołuje chaos w królestwie, musi odkryć drzemiącą w niej odwagę, by cofnąć straszliwą klątwę, zanim będzie za późno.



Drugi weekend sierpnia przebiegnie pod znakiem Baśni Tysiąca i Jednej Nocy. Poznamy historię złodziejaszka Aladyna i księżniczki Dżasminy. Losy tej dwójki splatają się, a życie Aladyna staje na głowie, gdy w Jaskini Cudów pociera magiczną lampę i ty samym wywołuje rozmiłowanego w zabawie, gadatliwego dżina.



19 i 20 sierpnia odbędą się z kolei projekcje "Małej syrenki", czyli jednego z najbardziej lubianych filmów Disneya. Ariel, kochająca zabawę i figle syrenka żyje w Atlantyce, podwonym królestwie jej surowego ojca. Pewnego dnia podczas sztormu ratuje życie młodemu księciu. Zdecydowana, by stać się człowiekiem, zawiera układ z przebiegłą wiedźmą morską Urszulą.



Festiwal zakończą "Zaplątani" z 2010 roku. Najbardziej poszukiwany (a jednocześnie najbardziej czarujący) bandyta w całym królestwie, Flynn Rajtar, szuka schronienia w tajemniczej wieży, gdzie – ku swemu zdumieniu – spotyka Roszpunkę, bystrą nastolatkę obdarzoną niezwykłą mocą w postaci długich na dwadzieścia metrów, magicznych złotych włosów.



Wszystkie seanse będą odbywać się w ramach cyklu "Weekendowe Poranki w Mulitkinie" o godz. 10 i 12 w każdą sobotę i niedzielę sierpnia. Bilety na projekcje kosztują od 13,90 do 16,90 zł.



Harmonogram pokazów:

5 sierpnia (sobota) i 6 sierpnia (niedziela): „Merida waleczna”

12 sierpnia (sobota) i 13 sierpnia (niedziela): „Aladyn”

19 sierpnia (sobota) i 20 sierpnia (niedziela): „Mała syrenka”

26 sierpnia (sobota) i 27 sierpnia (niedziela) – „Zaplątani”