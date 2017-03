Gaba Kulka, Pablopavo i Voo Voo na Festiwalu Wschody (program)

Wschody to ogólnopolski festiwal muzyczny. Bada i prezentuje szeroko, także współcześnie rozumianą piosenkę artystyczną niezależnie od gatunków. Po raz pierwszy imprezę zorganizowano w 2012 roku, od tamtej pory regulanie grono odwiedzających Festiwal się powiększa. Celem wydarzenia jest zachecanie młodych twórców o odkrycia na nowo piosenek skończonych i do tworzenia własnej wizji: swoim słowem i swoim dźwiękiem.



Tradycyjnie podstawę Festiwalu stanowić będzie Konkurs Piosenki Artystycznej. Poszczególne etapy konkursowe odbywać się będą w piątek i sobotę w Chatce Żaka. Laureaci Konkursu wystąpią w specjalnym koncercie finałowym w Centrum Spotkania Kultur. Gwiazdami Festiwalu będą: Pablopavo i Ludziki, Gaba Kulka oraz Voo Voo.



Pablopavo opowiada. O miłości, o Warszawie, o młodości, o czasie. Opowiada prosto, prawdziwie i - czego życzyli sobie zawsze nasi poloniści - swoimi słowami. Podczas Festiwalu Wschody Pablopavo i Ludziki wystąpią z nowym albumem "Ladinola" (koncert 7 kwietnia).



Gaba Kulka śpiewa, pisze piosenki i gra na fortepianie. Oficjalnie na scenie od 11 lat. Występowała w Londynie, Berlinie, Pradze, Oslo czy Tajpej. A w Polsce? W Polsce Gaba nadal pozostaje konkurencją tylko dla siebie - pisał Newsweek. Na scenie Wschodów z najnowszą płytą "Kruche" wystąpi 8 kwietnia.



Festiwal zakończy koncert laureatów i Voo Voo. Od pierwszej edycji laureaci Konkursu Piosenki Artystycznej zaskakują i zachwycają widownię. Ich koncert to odrębne widowisko o wysokiej wartości muzycznej. Tradycyjnie festiwal zamyka występ gwiazdy. W roku 700-lecia Miasta Lublin będzie to wyjątkowo związany z Lublinem zespół Voo Voo, który przywiezie premierowy album "7".



Bilety na koncerty do nabycia pod adresem: ekobilet.pl/wschody. Karnety na całą imprezę kosztują 80 i 100 zł. Pabolpavo i Ludziki (25, 35 zł); Gaba Kulka (25, 35 zł); Voo Voo (30-70 zł).



Program Festiwalu:



7 kwietnia, piątek, ACK Chatka Żaka:



godz. 12-14: I Koncert Konkursowy

godz. 15-17: II Koncert Konkursowy

godz. 19: Pablopavo i Ludziki

godz. 21: Recital Mironiuk&Zygma



8 kwietnia, sobota, ACK Chatka Żaka



godz. 10-12: III Koncert Konkursowy

godz. 13-15: IV Koncert Konkursowy

godz. 19: Angela Gaber | Gaba Kulka



9 kwietnia, niedziela, Centrum Spotkania Kultur



godz. 18: Laureaci | Voo Voo