Inne Brzmienia 2017: Znamy kolejnych artystów festiwalu

Trzy kobiety z kręgów muzyki elektronicznej, duet gitarowo-perkusyjny, indie rockowa kapela i klarnecista nagrodzony Paszportem Polityki. To kolejni artyści, którzy mają wystąpić w Lublinie na lipcowym festiwalu Inne Brzmienia.

Muzykę klubową przywiozą do Lublina trzy panie ze Wschodu. Pierwsza z nich to Mustelide, białoruska „królowa elektro popu”, która zagra w środę, 5 lipca. Jako druga wystąpi Grisly Faye (sobota, 8 lipca), która przywiezie z Ukrainy muzykę łączącą elektronikę z... odgłosami przyrody. Natomiast Natalie Beridze to artystka, o której mówi się, że jest pierwszą kobietą nagrywającą w Gruzji muzykę elektroniczną. Dziś mieszka w Kolonii. Wystąpi w niedzielę, 9 lipca.