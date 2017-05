"Jesus Christ Superstar", Antonina Krzysztoń i Mikromusic na festiwalu Dźwięki Słów (pełny program)

Recitale, musicale, spektakle dla dzieci i darmowe koncerty na Wirydarzu Centrum Kultury. Na afiszu festiwalu aż 18 wydarzeń, z których tylko na 6 trzeba kupić bilety. Od 8 do 11 czerwca czwarta edycja „Dźwięków Słów – Prezentacji Form Muzyczno-Teatralnych”. Do Lublina przyjedzie m.in. Antonina Krzysztoń, Chłopcy kontra Basia, Piotr Machalica czy Mikromusic.

– W tym roku w drugi weekend czerwca to nie Opole, a Lublin będzie stolicą polskiej piosenki – zażartował na wczorajszej konferencji prasowej w Centrum Kultury dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin Michał Karapuda. Wcześniej niewielką próbkę tego, co nas czeka, zaprezentował

Najsłynniejsza rockopera w interpretacji warszawskiego Teatru Rampa ( z elementami tańca współczesnego i języka migowego) na głównej scenie Centrum Spotkania Kultur to największe wydarzenie tegorocznej edycji festiwalu. Artyści, którzy przyjechali wczoraj do Lublina, nie ukrywali, że w tak komfortowych warunkach jak w daje im Sala Operowa CSK jeszcze nie grali. – Jestem przekonany, że zabrzmi to tak pięknie jak życzył sobie tego kompozytor – mówił Jakub Wocial.

Podkreślali również, że praca przy musicalu nie miała nic wspólnego z korporacyjnymi produkcjami, z jakimi mają do czynienia na co dzień. A granie 21 spektakli pod rząd, wbrew pozorom wcale nie zakończyło się wpadnięciem w rutynę.

– To muzyka tak genialna, że od pierwszych dźwięków w kulisach czujemy podniosłość atmosfery – opowiada Dominika Łakomska. – Przy 18. spektaklu pomyślałam, że mam szczęście, że nie muszę płacić za bilet.

Zapłacić musi lubelska publiczność choć nie tak dużo jak warszawska. Ceny biletów na „Jesus Christ Superstar” zaczynają się od 25 zł. Warto się pospieszyć - większość miejsc na tysiącosobowej widowni CSK została już sprzedana.

20 i 30 zł kosztują z kolei bilety na inne widowisko, które Teatr Rampa pokaże w Lublinie. W sobotę, 10 czerwca, o godz. 18 na Sali Widowiskowej Centrum Kultury (Peowiaków 12) „Broadway Exlusive”. –

To taki kalejdoskop muzyczny – mówi choreograf i reżyser Santiago Bello. – Składanka najpiękniejszych musicalowych melodii w nowych aranżacjach Jana Stokłosy.

Na dwugodzinnej gali usłyszymy utwory z „West Side Story”, „Miss Saigon” czy „Upiora w Operze”.

Na scenie Centrum Kultury (piątek, 9 czerwca, godz. 18) wystąpi także Antonina Krzysztoń, która obok swoich największych przebojów zaprezentuje materiał ze swojej nowej płyty „Skarb”.

– Spiewam na niej utwory Czesława Niemena, Ewy Demarczyk, Bułata Ukudżawy. W ten sposób postanowiłam podziękować artystom, którzy uczyli mnie śpiewać gdy jeszcze nie wiedziałam, że właśnie to będę w życiu – mówi artystka.

Po Antoninie Krzysztoń (o godz. 20) na scenę CK wyjdzie Piotr Machalica. W recitalu „Piaskownica” aktor zaśpiewa teksty Jana Wołka o życiu, miłości i sentymentach. Bilety na te koncerty kosztują po 25/35 zł.

Występy innych muzyków będzie można oglądać zupełnie za darmo. Codziennie wieczorem na Wirydarzu Centrum Koncerty aż dwa darmowe koncerty.

W czwartek, 8 czerwca, wystąpią: Chłopcy konta Basia z Legendami Miejskimi (godz. 21) i Anashim z koncertem pieśni żydowskich (godz. 22). W piątek, 9 czerwca, o godz. 21 Nic Wielkiego (folk/poezja śpiewana/reggae/ jazz), a o godz. 22 Maja Koman. W sobotę, 10 czerwca, koncert Joanny Lewandowskiej (godz. 20) i Mikromusic (godz. 21.30). A w niedzielę (11 czerwca) usłyszymy Marcelinę (godz. 20.30) i Lau Nau (godz. 22).

Na tym nie koniec.

– W tym roku mamy też coś dla rodziców z dziećmi. To dwa spektakle: „Spij kochana” i „Alicja w Krainie Czarów” Teatru PWST we Wrocławiu – mówi Irena Beata Michałkiewicz, dyrektor festiwalu. – Będą też wątki lubelskie - Teresa Drozd z radiowej Trójki opowie o wielkich karierach artystów wywodzących się z Lublina, a Piotr Wróblewski z Radia Lublin przypomni powoli już zapominaną barwną postać Kazimierza Grześkowiaka.

Na czwartkowe i piątkowe „gawędy” w Sali Czarnej Centrum Kultury wstęp wolny.