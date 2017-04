"Jesus Christ Superstar" na Dźwiękach Słów. Program festiwalu

Tegoroczny Festiwal Dźwięki Słów odbędzie się w dniach 8-11 czerwca. Zgodnie z ideą imprezy do Lublina zawitają artyści różnych pokoleń. - Bardzo ważne jest dla nas, aby w ramach jednego gatunku zaprezentować twórczość artystów w różnym wieku, poruszających odmienne tematy. Łączy ich jednak wspólny cel, podobna wrażliwość i miłość do uprawianej sztuki - opowiada Irena Beata Michałkiewicz, dyrektor artystyczna Dźwięków Słów.

W rezultacie w ramach jednej imprezy, dzięki bardzo spójnemu programowi, uda się połączyć występy młodych studentów PWST we Wrocławiu, doświadczonego Piotra Machalicy czy cenionej Antoniny Krzysztoń.

Największą atrakcją 4. edycji Dźwięków Słów będą bez wątpienia prezentacje dwóch głośnych musicali Teatru Rampa z Warszawy. Szczególnie piątkowy pokaz spektaklu "Jesus Christ Superstar" Tima Rice'a i Andrew Lloyda Webbera będzie wydarzeniem na dużą skalę. Teatr Rampa otrzymał licencję jedynie na 20 przedstawień, jednak dzięki staraniom organizatorów udało się przedłużyć pozwolenie na jeszcze jeden, dodatkowy pokaz w Lublinie.

- Zorganizowanie tego spektaklu w ramach Dźwięków Słów kosztowało nas wiele wysiłku. Musieliśmy mocno zabiegać o ten pokaz, między innymi z pomocą Jakuba Wociala, który w musicalu wciela się w postać Jezusa. Warto było jednak dołożyć starań, ponieważ jest to znakomity spektakl, rewelacyjnie wykonany i opatrzony świetnymi tekstami - zachęca Michałkiewicz.

Realizacja musicalu "Jesus Christ Superstar" to również olbrzymie wyzwanie techniczne. Istniało prawdopodobieństwo pokazania spektaklu w Centrum Kultury, gdzie organizowane są wszystkie inne wydarzenia Dźwięków Słów, jednak wiązałoby się to z wycięciem kilku kluczowych scen. Stąd postanowiono przenieść prezentację do Centrum Spotkania Kultur, które pod każdym względem spełnia wymagania techniczne widowiska.

Teatr Rampa zaprezentuje w Lublinie również inny musical - "Broadway Exclusive". - To absolutna to klasyka gatunku. Utwory Leonarda Bernsteina, George’a Gershwina, Andrew Lloyda Webbera czy Toma Kitta zabrzmią w zupełnie nowych aranżacjach. Wszystko to dzięki współpracy z Janem Stokłosą, który ze szczególną starannością i precyzją napisał nowe formy, wydobywając przy tym wszystko to, co daje widzom szansę rozpoznania przebojów - twierdzą organizatorzy.

W ramach tegorocznych Dźwięków Słów nie zabraknie również ciekawych propozycji dla młodszych widzów, na których przy okazji dobrze będą bawić się też dorośli. Mowa o dwóch spektaklach Teatru PWST Wrocław: "Alicja w Krainie Czarów" w reżyserii goszczącego już w Lublinie w poprzednich edycjach Jerzego Bielunasa oraz "Śpij, Kochana" Dominika Gostomskiego.

Ciekawostką będzie także występ zespołu Tara Fuki z Czech, którego członkinie śpiewają po polsku. Andrea Konstankiewicz i Dorota Blahutova wystąpią na scenie CK 11 czerwca, dzień wcześniej z kolei w swojej gawędzie opowie o nich Teresa Drozda.

Innym zagranicznym akcentem Festiwalu będzie występ fińskiej wokalistki i kompozytorki Lau Nau.

Podczas Dźwięków Słów w Lublinie wystąpią ponadto m.in. takie gwiazdy, jak: zespół Chłopcy Kontra Basia, Maja Koman, Marcelina, Mikromusic czy Joanna Lewandowska.

Program Festiwalu został tak zaplanowany, żeby poszczególne wydarzenia nie nachodził na siebie. – Zależy nam na tym, żeby widzowie mogli obejrzeć wszystkie występy, dlatego niektóre punktu programu zaplanowane są nawet na godzinę 22 – twierdzi Michalkiewicz. Informacje dotyczące biletów na poszczególne wydarzenia zostaną ogłoszone już wkrótce.

Program Festiwalu:

Czwartek, 8 czerwca:

- godz. 16, Sala Czarna CK: Teresa Drozda - Lubelskie początki wielkich karier

- godz. 19, Sala Operowa CSK: Teatr Rampa - Jesus Christ Superstar

- godz. 21, Wirydarz CK: Chłopcy Kontra Basia - Legendy miejskie

- godz. 22, Wirydarz CK: Anashim - Sekretny ogród - koncert pieśni żydowskich

Piątek, 9 czerwca:

- godz. 16, Sala Czarna CK: Piotr Wróblewski - Kazimierz Grześkowiak - odmieniec frasobliwy

- godz. 18, Sala Widowiskowa CK: Antonina Krzysztoń - Skarb

- godz. 20, Sala Widowiskowa CK: Piotr Machalica - Piaskownica

- godz. 21, Wirydarz CK: Nic Wielkiego - Nie miniemy...

- godz. 22, Wirydarz CK: Maja Koman

Sobota, 10 czerwca:

- godz. 15, Sala Czarna CK: PWST Wrocław, reż. Dominnik Gostomski - Śpij, kochana

- godz. 16.30, Sala Kinowa CK: Teresa Drozda - Polskie ślady w czeskiej piosence

- godz. 18, Sala Widowiskowa CK: Teatr Rampa - Broadway Exclusive

- godz. 20, Wirydarz CK: Joanna Lewandowska - Mężczyźni mojego życia - Marek G. z Krakowa

- godz. 21.30, Wirydarz CK: Mikromusic

Niedziela, 11 czerwca:

- godz. 16, Wirydarz CK: PWST Wrocław, reż. Jerzy Bielunas - Alicja w Krainie Czarów

- godz. 19, Sala Widowiskowa CK: Tara Fuki

- godz. 20.30, Wirydarz CK: Marcelina

- godz. 22, Wirydarz CK: Lau Nau