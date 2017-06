Kazimiernikejszyn 2017: Program koncertów

Festiwal Kazimiernikejszyn to mix muzycznej jazdy, aktywności, natury, relaksu, jasnej strony mocy, bezspinkowej atmosfery i pomagania - zachęcają organizatorzy.

Wśród gwiazd, które wystąpią podczas Kazimiernikejszyn 2017 znaleźli się m.in.: Hey, Bednarek, Łąki Łan, Łona i Webber, Dziady Kazimierskie, Gooral, Julia Pietrucha i Bum Bum Orkestar.

Jednym z głownych wydarzeń festiwalowych będą tzw. "Przygody", wśród których znalazły się takie propozycje, jak rowerowy rajd tunelem (na Granicy Kazimierza i Bochotnicy), Durniej, czyli turniej rzeczy durnych: abstrakcyjne przebrania, występy, tańce (Strefa Rakieta) czy Bumper Balls, czyli nadmuchiwane kule, w których ochotnicy będą mogli stoczyć się z górki (Strefa Rakieta).

Wśród dodatkowych atrakcji organizatorzy festiwalu zaplanowali m.in. bicie rekordu w ilości ósób śmiejących się jednocześnie, spotkania rozwojowe z najlepszymi trenerami, Bieg Wsparcia i wiele innych.

- Kazimiernikejszyn to festiwal zbudowany na uzupełniających się kontrastach. Doświadczysz tam i spowolnienia czasu w zielonych wąwozach czy rynkowych knajpach i wysokoenergetycznych koncertów - twierdzą organizatorzy.



Bilety jednodniowe na wydarzenia kosztują 69 zł do 30 czerwca, cena na miejscu: 80 zł. Karnety trzydniowe (piątek-niedziela) kosztują 139 zł do 30 czerwca, cena na miejscu - 160 zł. Z kolei karnety na cały festiwal do 30 czerwca kosztują 159 zł, zaś na miejscu 180 zł. Wejściówki można nabywać na platformie eventim.pl.



Program koncertów:

Czwartek, 6 lipca:

- godz. 19.33: koncert niespodzianka w Przystanku Korzeniowa

- godz. 21.00: Silent Disco na Rynku Głównym

Piątek, 7 lipca:

- godz. 19:30: Łona Webber

- godz. 21:00: Bednarek

- godz. 22.30: HEY

- godz. 23.45: Sunny Land

Sobota, 8 lipca:

- godz. 19:30: Julia Pietrucha

- godz. 21:00: Łąki Łan

- godz. 22:45: LUC & Rebel Babel

- godz. 0:30: Gooral

Niedziela, 9 lipca:

- Bum Bum OrkeStar

- godz. 13:33: Dziady Kazimierskie