Landart Festiwal: Sobotni spacer nadbużańską drogą z landartami

Co Gdzie Kiedy. Nad Bugiem, przy drodze od wsi Bubel Granna do Bubla Starego artyści z całego świata stworzyli landarty. W sobotę będzie je można zobaczyć na spacerze wernisażowym.

Wszystko w ramach siódmej edycji Landart Festiwalu, który już po raz trzeci odbywa się na nadbużańskich terenach. To obecnie jedyna poświęcona landartom impreza w Polsce.

10 i 16

- Spodobało nam się tutaj, spotkaliśmy życzliwych ludzi i przestrzenie które nas inspirują - mówi Jarosław Koziara z lubelskiej Fundacji Latająca Ryba, która ten festiwal organizuje. - W tamtym roku byliśmy na łące, dwa lata temu nad brzegiem granicznego Bugu, a w tym roku hasłem przewodnim jest droga - dodaje Koziara.

A dokładnie chodzi o czterokilometrową drogę od wsi Bubel Granna do Bubla Starego, gdzie od 10 dni artyści z całego świata tworzyli swoje instalacje.

W sumie będzie ich 16.

- Są to działania w kontekście przestrzeni, wynikające z natury. Artyści którzy je tworzą nie są przypadkowi. Dobieramy tych najbardziej zdolnych, interesujących. Pochodzą z różnych stron świata. W tym roku mamy rekord, bo przyjechał do nas artysta z Nowej Zelandii - precyzuje organizator. Nad Bugiem pojawią się też twórcy z Ukrainy, Włoch, Niemiec i z Polski.

Rozumienie drogi

- Obserwuję ten festiwal od początku, ale po raz pierwszy jestem tu fizycznie - przyznaje Grzegorz Borkowski, artysta, kierownik Działu Wydawnictw Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. - Zainspirował mnie tegoroczny temat. Drogę można rozumieć i emocjonalnie i intelektualnie. I chcę te dwa elementy pokazać. W namiocie umieszczę fragmenty tekstów pewnego pisarza. Namiot będzie punktem przemiany - dodaje Borkowski.

Donald Buglass przyjechał aż z Nowej Zelandii i nad Bugiem tworzy instalację w drewnie.

„Jego prace za każdym razem są odpowiedzią na otaczającą je przestrzeń, co czyni je unikatowymi, związanymi z konkretnym miejscem. Jedynym wspólnym motywem jest tu więź artysty z naturą. Buglass opiera się głownie na intuicji” - piszą o nim organizatorzy.

Vlodko Kaufman z Ukrainy do swojej pracy potrzebował niezliczonych par butów. Przy drodze zobaczymy jeszcze m.in. „Wiersze przydrożne” Waldemara Rudyka czy wyplecione z wierzby abstrakcyjne istoty od Jana Sajdaka.

Malownicza perspektywa

- Obierając na przewodni temat tegorocznej edycji festiwalu drogę, nie ograniczaliśmy się tylko do jej malowniczej perspektywy. Pośród domów, ścieżek, traktów Podlaskiego Przełomu Bugu, poszukujemy człowieka. Droga nie istnieje bez ludzi, ludzie - bez drogi - wyjaśniają kuratorzy, Barbara Luszawska i Jarosław Koziara.

Wszystkie prace pozostaną w naturalnej przestrzeni po zakończeniu festiwalu, podobnie jak instalacje z poprzednich dwóch edycji, które wciąż można oglądać nad Bugiem.

- Prace tutaj nie są niszczone. I - co najważniejsze - budzą zainteresowanie nie tylko turystów, ale także miejscowych - podkreśla Jarosław Koziara. - Zaobserwowaliśmy nawet spory wśród chłopów na temat interpretacji dzieła. Prości ludzie zainfekowani bakcylem sztuki współczesnej to największa wartość naszego festiwalu.

Internet, konkurs i spacer

Początki festiwalu były skromne. Fundacja Latająca Ryba zapraszała dwóch-trzech artystów, bo tylko na tylu było ją stać. Dziś z budżetem ok. 200 tys. złotych może sobie pozwolić na sfinansowanie kilkunastu prac i zorganizowanie szeregu wydarzeń (koncerty, warsztaty dla dzieci, mapping, wystawy).

Ale - jak podkreśla Jarosław Koziara - nie jest to „kombinat turystyczny”. Landart Festiwal to nadal dość kameralna impreza, która swoje drugie życie prowadzi w internecie. Bo po imprezie powstają filmy i dokumentacja fotograficzna.

Ostatnio Landart Festiwal nad Bugiem został uznany za jedną z Najlepszych Europejskich Destynacji EDEN 2017. To konkurs Komisji Europejskiej.

Spacer wernisażowy odbędzie się w sobotę, o godzinie 15. Zbiórka na skrzyżowaniu dróg Bubel Granna - Janów Podlaski - Gnojno.

Artyści tegorocznej edycji:

Instalacja

• Robert Kuśmirowski • Donald Buglass (Nowa Zelandia) • Waldemar Rudyk • Sergiy Radkevych (Ukraina) • Artur Trojanowski • Lorenzo Palmeri (Włochy) •Vlodko Kaufman (Ukraina) • Grzegorz Borkowski • Ralf Withaus (Niemcy) • Paweł Chlebek • Jarosław Koziara • Jan Sajdak • Mariusz Tarkawian • Tatiana Talipowa (Ukraina) • Bart Wolniewicz • Agnieszka Dudek

Performance

• Janusz Bałdyga • Vladimir Topij (Ukraina)

Fotografia

• Tomasz Sikora • Siarhiej Leskiec (Białoruś) • Roman Krawczenko (Ukraina)

Film

• Dorota Proba • Monika Proba

Warsztaty

Karuzela Sztuki - • Marta Ryczkowska • Agnieszka Chwiałkowska