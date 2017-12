Lublin: Festiwal Bożego Narodzenia. Program wydarzeń

Tegoroczna edycja Festiwalu rozpocznie się już 6 grudnia. W mikołajkowy wieczór o godz. 16.30 na placu pod Ratuszem będzie miała miejsce inauguracja iluminacji świątecznej połączona z pokazem Belgijki.



Trzy dni później, 9 grudnia, przez Lublin przewędruje Korowód św. Mikołaja. Trasa przemarszu rozpocznie się przy Trybunale Koronnym i zakończy się na Placu Kościelnym na Czwartku.



15 grudnia w szopce, która w roku Wielkiego Jubileuszu powraca na plac Łokietka, rozpocznie się świąteczne kolędowanie oraz szereg atrakcji skierowanych do mieszkańców i gości Lublina.



Nie zabraknie również tradycyjnego jarmarku bożonarodzeniowego, który tym razem organizowany będzie na deptaku w dniach 16-23 grudnia.



Jak co roku, ojcowie dominikanie zgromadzą mieszkańców Lublina wokół wigilijnego stołu. 17 grudnia na Starym Mieście odbędzie się osiemnasta już wspólna Wigilia. Wspólne świętowanie będzie poprzedzone uroczystą Mszą Świętą w Bazylice oo. Dominikanów.



- Tego dnia nie zabraknie tradycyjnego już bożonarodzeniowego korowodu wokół Trybunału czy składania życzeń i łamania opłatkiem. Nie zabraknie też bożonarodzeniowej iluminacji, pachnących świerków i szczególnej, świątecznej atmosfery - twierdzą organizatorzy.



Jedną z dodatkowych atrakcji Festiwalu, zorganizowaną już po świętach, bo 28 grudnia w Bazylice oo. Dominikanów, będzie koncert Adama Stachowiaka, wokalisty, pianisty, kompozytora i autora tekstów, który stał się objawieniem siódmej edycji "The Voice of Poland".



Będzie także świąteczna gratka dla miłośników kina. W dniach 28-29 grudnia w Teatrze Starym będą się odbywały bezpłatne projekcje filmowe dla całych rodzin. Zobaczymy m.in. "Pierwsze święta Misia Yogi", "Krulik Bugs. Zakręcona opowieść wigilijna" i "Narodzenie".



Do 14 stycznia klimat świąt Bożego Narodzenia będzie wydobywany w mieście przez wyjątkową oprawę wizualną. W przestrzeni Starego Miasta i placu Litewskiego zostanie umieszczonych kilkaset gwiazd świątecznych na latarniach oraz pomiędzy nimi, a także kilkadziesiąt lampionów-komet, umieszczonych na latarniach wokół zespołu fontann na placu Litewskim. Za projekt iluminacji odpowiada Jarosław Koziara.



To jednak nie wszystkie atrakcje tegorocznej edycji Festiwalu Bożego Narodzenia. Będą również warsztaty świąteczne w Tarasach Zamkowych, liczne koncerty, wyjątkowe Targi East&Art w Centrum Spotkania Kultur (15-17 grudnia) i wiele innych.



Program:

- 6 grudnia, godz. 16.30, plac przed Ratuszem - Inauguracja iluminacji świątecznej oraz pokaz tańca Belgijka

- 6 grudnia, godz. 18, Kościół pw. Św. Mikołaja - Msza Św. i koncert

- 7 grudnia, godz. 18, Filharmonia Lubelska - koncerty i atrakcje

- 9 grudnia, godz. 12, start przy Trybunale Koronnym - Korowód św. Mikołaja

- 9 grudnia, godz. 13.30, plac kościelny na Czwartku - występ Orkiestry Świętego Mikołaja

- 9-10 grudnia, godz. 12-18, Tarasy Zamkowe - warsztaty świąteczne

- 15-17 grudnia, Centrum Spotkania Kultur - Targi East&Art

- 15 grudnia, plac Łokietka - świąteczne kolędowanie w szopce

- 16 grudnia, plac Łokietka - koncert charytatywny

- 16-23 grudnia, deptak - Jarmark Bożonarodzeniowy

- 16-17 grudnia, godz. 12-18, Tarasy Zamkowe - warsztaty świąteczne

- 17 grudnia, Stare Miasto - Wigilia Starego Miasta

- 19 grudnia, godz. 17, Trybunał Koronny - koncert świąteczny "Niech kolęda serca nam otworzy"

- 28 grudnia, Bazylika oo. Dominikanów - koncert świąteczny Adama Stachowiaka

- 28-29 grudnia, Teatr Stary - pokazy filmów świątecznych