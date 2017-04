Lublin Jazz Festival 2017. Program koncertów

Zespół Melt Yourself Down, Chris Potter i Louis Moholo-Moholo to jedne z wielu gwiazd światowej sławy, które odwiedzą Lublin podczas zbliżającej się, 9 edycji Lublin Jazz Festival. Warto się pospieszyć, ponieważ pozostały ostatnie darmowe wejściówki na dodatkowe wydarzenie Jazz w Mieście.