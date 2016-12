Lublin Sportival 2016 - edycja zimowa (program)

3 grudnia miasto Lublin wypełni sportowa energia i międzynarodowa mistrzowska rywalizacja dzięki obecności zawodników, którzy zajmują czołowe miejsca na światowych listach rankingowych. Blisko 50 profesjonalnych sportowców przyjedzie do Lublina z całej Polski, jak również z takich krajów jak: Rosja, Czechy, Austria, Włochy, Anglia, Holandia, Norewgia, Islandia, USA. Zawodnicy zmierzą się na unikalnym torze w kształcie litery "Y" z 12 zróżnicowanymi przeszkodami, który po raz kolejny zaprojektowała i zbuduje niezastąpiona Vodasodova.

Ponadto, na specjalnie przygotowanym mini snowparku odbędą się zawody Open Jam Session w kategorii snowboard oraz narty. Chętnych do udziału w zawodach nie zabrakło i lista zawodników snowboardowych zapełniła się w ciągu kilku dni. Nadal można się zgłaszać do udziału w zawodach i wygrania cennych nagród.

Dzięki współpracy miasta Lublin i marki Cydr Lubelski w tym roku widowiskowe akrobacje oglądać będzie można w rytm muzyki na żywo. Na Placu Zamkowym rozbrzmiewać będzie energetyczny i rozgrzewający miks hiphopowych bitów, setów didżejskich i folkowych partytur. Wystąpią młode gwiazdy polskiej sceny L.U.C i Buka wraz z orkiestrą REBELBABEL, a nad całością czuwać będą DJ Element i Beats Beasts, perkusyjny duet, który sam o sobie mówi, że powstał „na rzecz dobrej zabawy i chęci dzielenia się muzyką z innymi oraz grania na wszystkim, czym tylko się da”.

L.U.C - to mistrz słowa i szybkich recytacji, performer, autor tekstów, wokalista i kompozytor w niekonwencjonalny sposób łączący różne gatunki. Rebel Babel Ensemble to projekt zapoczątkowany przez Johna Feata, duńskiego kompozytora i performera polskiego pochodzenia. Stworzył on unikatową platformę muzycznego dialogu, wielojęzykowy band, w którym uczestniczą tekściarze i kompozytorzy z różnych regionów Europy.

Podczas Lublin Sportival przewidziane są także atrakcje dla najmłodszych uczestników w ramach Strefy Dziecięcej Burtona. Na głodnych, ale nie tylko sportowych wrażeń, czekać będą lubelskie foodtrucki oraz Strefa Cydru Lubelskiego. Pozytywną atmosferę podczas imprezy zbuduje specjalnie zaaranżowane oświetlenie toru głównego, ale również kamienic wokół Placu Zamkowego oraz fasady budynku Muzeum Lubelskiego w Lublinie.

HARMONOGRAM IMPREZY:



12:00 - 13:15 - Trening Freeski Profesional

12:00 - 13:15 - Trening Freeski Amator

13:30 - 14:45 - Trening Snowboard Profesional

13:30 - 14:45 - Trening Snowboard Amator

14:45 - 15:15 - Koncert Spragnieni Lata

15:15 - 16:00 – Freeski Open Jam Session Amator

16:00 - 16:30 - Koncert Spragnieni Lata

16:30 - 17:15 - Snowboard Open Jam Session Amator

16:30 - 17:15 - Eliminacje Freeski Jibbing Contest Profesional

17:30 - 18:15 - Eliminacje Snowboard Jibbing Contest Profesional

18:15 - 18-45 - Koncert Spragnieni Lata

18:45 - 19:15 - Finały Freeski Jibbing Contest Profesional

19:30 - 20:00 - Finały Snowboard Jibbing Contest Profesional

20:15 - 20:30 - Rozdanie nagród

20:30 - 21:30 - Główny Koncert Spragnieni Lata

22:00 - 04:00 - After Party Dom Kultury