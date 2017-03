Lublin: Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena

Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena wraca do Lublina. Kwietniowe koncerty zaplanowano w archikatedrze i CSK. Bilety są już w sprzedaży

Tegoroczna, XXI edycja festiwalu, zacznie się u nas 2 kwietnia, kiedy w archikatedrze usłyszymy polską premierę IV kwartetu smyczkowego Krzysztofa Pendereckiego w wykonaniu Belcea Quartet. Utwór powstał właśnie dla tego kwartetu, który jest uznawany za jeden z najlepszych na świecie. (bilety 70–100 zł).

Dzień później w Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur zagra Niemiecka Radiowa Orkiestra Filharmoniczna. Usłyszymy utwory Rachmaninowa i van Beethovena (bilety 70–120 zł).

4 kwietnia w CSK wystąpi laureat konkursu im. Piotra Czajkowskiego, Yu-Chien Tseng z udziałem Hong Kong Sinfonietta pod dyrekcją Yip Wing-sie. Skrzypek będzie grał w Polsce po raz pierwszy. Usłyszymy utwory van Beethovena.

Na zakończenie Państwowa Orkiestra Młodzieżowa Armenii, pod batutą Sergey’a Smbatyan’a, wykona koncert specjalny lubelskiej edycji 21. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena w ramach obchodów 700-lecia miasta Lublina. W Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie usłyszymy: Gazaros Saryan: Symfoniczne obrazy i Aram Chaczaturian: Koncert-rapsodia na wiolonczelę z orkiestrą oraz Nikołaj Rimski-Korsakow: Szeherezada op. 35 (bilety 50, 70 i 90 zł).

Jak tłumaczą organizatorzy, każda edycja Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena ujmuje dzieła kompozytora z różnych muzycznych perspektyw i pozwala dostrzec, skąd czerpał inspiracje oraz to, jaki wpływ wywarła jego muzyka na twórców innych epok. To powrót festiwalu do naszego miasta, bo w 2011 i 2012 roku mogliśmy usłyszeć muzykę prezentowaną w ramach jego poprzednich edycji.

Bilety w kasie CSK i na eventim.