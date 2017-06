Manufaktura Smaków 2017 w Opolu Lubelskim. Program wydarzeń i koncertów

Kto lubi dobrą muzykę i smaczne regionalne kąski, ten w najbliższą sobotę 24 czerwca musi przyjechać do Opola Lubelskiego. W mieście rusza dwudniowa Manufaktury Smaków.

24 i 25 czerwca Park Miejski w Opolu Lubelskim jest zarezerwowany dla Manufaktury Smaków. To już 16. edycja tej popularnej imprezy, która łączy dobry smak z muzyką i rozrywką.

Nowością w stosunku do ubiegłych lat jest zlokalizowanie wszystkich atrakcji i wydarzeń – zarówno sobotnich, jak i niedzielnych – w Parku Miejskim. Dotąd impreza rozrzucona była na bardzo dużym obszarze, koncert głównej gwiazdy odbywał się na boisku za parkiem. Teraz duża scena rozstawiona zostanie w centralnej części parku, co z pewnością znacznie ułatwi zabawę. Uczestnikom imprezy wygodniej będzie też poruszać się między miejscami poszczególnych atrakcji.

– Przeważyły tu względy praktyczne. Szukając odmiany postanowiliśmy wrócić do parku. Duża scena, na której odbywać się będzie koncert Cugowskich, rozstawiona zostanie już w sobotę – mówi Dariusz Wróbel, burmistrz Opola.

Jakich atrakcji możemy spodziewać się w ostatni czerwcowy weekend? – Na sobotę przygotowaliśmy trzy koncerty i kilka wydarzeń towarzyszących. Rozpoczynamy o godzinie 18 na scenie rozstawionej w parku. Zagra m.in. litewski zespół Colours of Bubbles, który w swoim kraju cieszy się wielką popularnością. Na scenie pojawi się także Moriah Woods, amerykanka od kilku lat mieszkająca i tworząca w Polsce, która zaprezentuje swoje autorskie utwory w stylu amerykańskiego folku. Zagra także lubelska grupa Neoklez. Zapraszamy też na pokaz tańca z ogniem, czyli tzw. fireshow. Będzie też grillowanie – mówi Łukasz Król, dyrektor Opolskiego Centrum Kultury.

Niedzielę rozpocznie tradycyjnie msza święta oraz korowód do Parku Miejskiego. O godzinie 14 w parkowej muszli koncertowej rozpocznie się Święto Produktu Lokalnego. To już piąta edycja tego wydarzenia, w którego programie są m.in. konkursy kulinarne oraz konkurs na przyśpiewkę. Organizatorzy zachęcają do próbowania potraw przygotowywanych przez wystawców. Swoje Owocowe Miasteczko stworzą też opolscy przedsiębiorcy i producenci.

Nowością będzie Festiwal Progresman, który organizuje Radio Progres i OCK. Będzie to przegląd zespołów wybranych uprzednio przez komisję selekcyjną. Do festiwalu mogły się zgłaszać grupy z trzech województw. Wybrano sześć, które od godziny 18 na dużej scenie prezentować będą swoje utwory.

Ponadto jak zawsze przygotowane będą atrakcje dla najmłodszych – wesołe miasteczko, animacje dla dzieci. Sadownicy rozegrają turniej piłkarski, a po koncercie głównej gwiazdy imprezy, zespołu Cugowscy, organizatorzy zapraszają na pokaz fajerwerków.