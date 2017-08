Meeting of Styles - święto graffiti w Lublinie

Co Gdzie Kiedy. Kultowy grafficiarski międzynarodowy festiwal Meeting of Styles po raz siódmy odbędzie się w Lublinie. W dniach 4-6 sierpnia w mieście zaprezentują się najbardziej utytułowani europejscy writerzy.

Meeting of Styles to międzynarodowy festiwal z 20-letnią tradycją. Początkowo, jeszcze pod inną nazwą, impreza organizowana była w Niemczech. Od 2002 roku festiwalowe eventy odbywają się na całym świecie, w tym w Polsce. Pierwsza lubelska edycja Meeting of Styles zorganizowana została w 2011 roku i od tamtej pory nasze miasto każdego roku odwiedzają najważniejsi grafficiarze w Europie.



W tym roku organizatorzy zaprosili gości z Rosji, Ukrainy, Czech, Włoch, Francji, Anglii, Hiszpanii, Bułgarii i Rumunii. Na artystów czeka nie lada wyzwanie - będą musieli zmierzyć się z najdłuższą ścianą w Polsce, która w tym roku będzie się rozciągać od Ogrodu Botanicznego aż za Muzeum Wsi Lubelskiej.



Dodatkową atrakcją tegorocznej edycji będzie koncert legendarnego polskiego hip-hopowca DJ'a Felixa. Udział w imprezie jest bezpłatny.



Program:



04.08.2017 piątek

12:00 - start - rejestracja - wydawanie farb

13:00 - pierwsze szkice na ścianie

20:00 - zakończenie pierwszego dnia



05.08.2017 sobota

10:00 - start

10:00 - 18:00 - warsztaty dla dzieci

20:00 - zakończenie drugiego dnia

22:00 - oficialne after party Klub Letni PLENER

23:00 - bitwa graffiti



06.08/2017 niedziela

11:00 - start

20:00 - zakonczenie imprezy