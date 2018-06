Noc Kultury 2018 w Lublinie. Tego nie można przegapić [zdjęcia]

Schody Zamku Lubelskiego będą sceną dla premierowego, przygotowanego na Noc Kultury spektaklu, w którym za scenariusz, scenografię i reżyserię odpowiada Leszek Mądzik, a muzykę przygotował Paweł Odorowicz. To spektakularne widowisko plenerowe skłoni nas do myślenia obrazami, a główne role odegrają w nim światło, ciemność i muzyka. Reżyser odkrywając kolejne warstwy będzie starał się dotrzeć do tego co ukryte.