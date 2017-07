Odkryj muzyczną egzotykę Polesia. Festiwal "Pieśni Bagien 2017"

Wiejska szkoła wśród jezior i mokradeł – w takiej scenerii odbędzie się kameralny festiwal muzyki tradycyjnej polskiego, ukraińskiego i białoruskiego Polesia. Do Woli Wereszczyńskiej (gmina Urszulin) na terenie Poleskiego Parku Narodowego organizatorzy Festiwalu „Pieśni bagien” zapraszają od 2 do 5 sierpnia.

– To unikatowy punkt na mapie letnich wydarzeń kulturalnych – zachęca Krzysztof Gorczyca z Towarzystwa dla Natury i Człowieka, organizator imprezy . – Letnia szkoła tradycji to oferta dla tych, którzy chcieliby dogłębnie i w praktyce poznać dawną kulturę muzyczną wschodniego pogranicza. Dla tych, którzy chcą samemu śpiewać, grać i tańczyć.

W programie koncerty, potańcówki, konkursy śpiewacze. A także warsztaty śpiewu tradycyjnego prowadzone przez śpiewaków i specjalistów od dawnych tradycji muzycznych z uniwersytetów w Kijowie, Mińsku, Warszawie i Lublinie. Będą też spotkania z wiejskimi mistrzami dawnej nuty z Polski i Białorusi oraz wykłady etnomuzykologów. Zapisy na warsztaty już trwają.

Codzienne wieczorne koncerty (godz. 19.30) to z kolei spotkanie z wybitnymi wiejskimi wykonawcami oraz muzykami rekonstruującymi dawny repertuar. Usłyszymy stare pieśni towarzyszące obrzędom, jakie zachowały się tylko na bagiennym Polesiu oraz piękną, wielogłosową lirykę.

Będą też potańcówki przy żywej muzyce starych mistrzów. Do tańca zagrają m.in.: białoruska kapela „Kobryński harmonik”, kapela Dudzińskich z Wohynia, Zespół Edmunda Brożka.

Karnet na cały festiwal kosztuje 50 zł (1 dzień – 15 zł). Udział w jednym z warsztatów śpiewaczych 140 zł (w dwóch – 220 zł). Udział w spotkaniach instrumentalnych kosztuje 20 zł, a bilet na koncert 10 zł. Mieszkańcy trójwsi Zawadówka – Wola Wereszczyńska – Łomnica mogą kupić tańszy bilet „sąsiedzki” (5 zł).

W Woli Wereszczyńskiej można spać w szkole (15 zł/doba) lub polu namiotowym (10 zł/doba). W pobliżu jest też kilka gospodarstw agroturystycznych, a w Urszulinie schronisko młodzieżowe. Całodniowe wyżywienie (posiłki wegetariańskie) kosztuje 45 zł, a obiad 18 zł.

Szczegółowy program i informacje praktyczne na stronie: www.piesnibagien2017.muzykapolesia.net

KONCERTY, POTAŃCÓWKI

3 sierpnia, czwartek

godz. 19.30 "Pieśni Pojezierza - koncert konkursowy "Jutrzenka" z Dołhobród Zespół Edmunda Brożka i inne składy

4 sierpnia, piątek

godz. 19.30 More Zofia Sulikowska kapela Edmunda Brożka i Józefa Łapińskiego muzykanci z Osy (BY)

5 sierpnia, sobota

godz. 17.00 "Pieśni religijne Polesia" - (kościół w Woli Wereszczyńskiej)

godz. 19.30 Oleg Korobow i Margarita Skażenyk (UA) Irina Maziuk (BY) Zespół śpiewaczy ze wsi Chatynicze (BY) kapela Dudzińskich z Wohynia kapela "Kobryński harmonik" (BY)