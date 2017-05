Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji ponownie w Lublinie

Zaprezentowane zostaną animacje, które powstały w ubiegłym roku w polskich studiach filmowych. Jedynym jury na festiwalu są widzowie. Po zliczeniu głosów z całej Polski najlepsi animatorzy zostaną nagrodzeni podczas finału O!PLI w Łodzi.



Lubelscy widzowie zobaczą m.in. "Czarnoksiężnika z krainy U.S." Balbiny Bruszewskiej - film zainspirowany i oparty na wywiadach zarejestrowanych w latach 2013-2014 w Hollywood; "Kosmos" - film animowany o gadającym ciele. Mięśniach, skórze, sercu, które pragną dotyku; czy wreszcie "Olbrzym" Marcina Podolca, opowieść o mężczyźnie, który wybiera się na konkurs poetycki. By zebrać się na odwagę i pokonać własne demony, spogląda w głąb swoich wspomnień



Wstęp na przegląd jest bezpłatny.



Program:



CARGO (2016, 11’08”), Sławomir Shuty i Tomasz Bohniak, Korporacja ha!art



CZARNOKSIĘŻNIK Z KRAINY U.S. (2016, 22’31”), Balbina Bruszewska, WJTeam



DEBIUT (2016, 7’12”), Katarzyna Kijek, Studi Munka – SFP



FIGURY NIEMOŻLIWE I INNE HISTORIE II (2016, 15’), Marta Pajek, Animoon



GYROS DANCE (2016, 14’39”), Piotr Loc Hoang Ngoc, FUMI Studio



KOSMOS (2016, 2’29”), Daria Kopiec, WJTeam



LOCUS (2016, 10’09”), Anita Kwiatkowska-Naqvi, WJTeam



OLBRZYM (2016, 10’41”), Marcin Podolec, FUMI Studio



PIÓRNIKT (2016, 7’43”), Magdalena Pilecka, Studio Munka – SFP



PODWÓRKO (2016, 5’), Grzegorz Wacławek, Animoon



TA NIESFORNA CIELESNOŚĆ (2015, 9’45”), Joanna Wójcik, Serafiński Studio