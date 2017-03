Ogólnopolski Przegląd Szekspirowski w Języku Angielskim

Pomysł na Przegląd Szekspirowski w Lublinie zrodził się w 1997 roku, pierwsza edycja imprezy odbyła się dwa lata później. W Sali Czarnej lubelskiego Centrum Kultury 120 uczestników z Lublina i regionu przedstawiło w ciągu dwóch dni 26 inscenizacji. Od tamtej pory przegląd organizowany jest każdego roku i zyskał status ogólnopolskiego festiwalu teatralnego.

W Jury tegorocznej edycji Przeglądu zasiądą: Mieczysław Wojtas (przewodniczący, szef artystyczny Teatru Panopticum), Christopher Bergin (nauczyciel i tłumacz języka angielskiego, absolwent University of Norht Carolina, USA), Henryk Kowalczyk (koordynator "Festiwalu Teatrów Niewielkich" i "Czasu Poetów"), Jerzy Wrzos (sekretarz jury).

Program imprezy:

Sobota, 11 marca:

godz. 12 - powitanie, występ zdobywcy Grand Prix 2016

godz. 13.15 - "Can't Buy My Love", Grupa pod Wiszącym Kotem - VII LO im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie; "Fallen Dreams", Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w Lublinie

godz. 14 - "Lady Macbeth", XV LO w Zespole Szkół Nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie; "Ophelia", Biłgorajskie Centrum Kultury w Biłgoraju; "Głuszko - A Story of One Door", Grupa pod Wszącym Kotem - VII LO im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie; "Invisible", Grupa pod Wszącym Kotem - VII LO im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie; "The Taiming of the Shrew", II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie; "The Sad Story", II LO im. Piotra Firleja w Lubartowie

godz. 15.30 - "The Poet's Pen Gives Images a Name", Teatr Panopticum MDK "Pod Akacją" w Lublinie; "Romeo and Juliet", Gimnazjum nr 11 im. Mariana Tadeusza Mokrskiego w Lublinie; "Macbeth", I LO im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej; "Macbeth - Update", I LO im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej; "Her", Grupa pod Wszącym Kotem - VII LO im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie; "Juliet and Frior Laurence", Biłgorajskie Centrum Kultury w Biłgoraju

godz. 17.30 - "A Latter-Day Othello", II LO im. Piotra Firleja w Lubartowie; "Hamlet", LO im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie, "Danes Delight in Playing Games", Grupa pod Wiszącym Kotem - VII LO im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie; "The Taming of the Shrew", LO im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie

godz. 18.30 - konkurs dla publiczności "Images in Shakespeare's Plays"