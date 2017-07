Co Gdzie Kiedy. Koncerty zaczną się wieczorem, ale już wcześniej można się wybrać na wystawę albo do festiwalowej czytelni. W programie są również seanse filmowe. Wszystko za darmo. Bezpłatne są też warsztaty dla dzieci, na które wciąż przyjmowane są zapisy

Na pierwszy dzień festiwalu zaplanowane zostały cztery koncerty.

O godz. 19 wystąpi Tik Tu, melodyczna i lekkostrawna ukraińska grupa łącząca indie rocka, brzmienia folkowe i elektronikę. O godz. 20.30 scenę przejmie Wacław Zimpel, polski klarnecista i kompozytor lubujący się w dość hipnotyzujących brzmieniach. O godz. 21.45 powinien się zacząć koncert Moulettes, po którym można się spodziewać połączenia awangardowego teatru, czy też progresywnego rocka z lekką nutką Portishead. Od godz. 23.20 muzykę klubową ma serwować Mustelide, zwana na Białorusi „królową elektro popu”.

Wszystkie dzisiejsze koncerty mają się odbyć pod namiotem stojącym na Błoniach obok Zamku. Ale już wcześniej, o godz. 12 można się wybrać na dach Tarasów Zamkowych, gdzie drobną próbkę muzyki zaserwuje Mustelide.

Nie tylko muzyka jest w programie festiwalu. Można też się wybrać na film „Bee Moldovan” będący opowieścią o emigrantach z Mołdawii osiadłych w Paryżu, jak też o ich ojczyźnie. Seans w wirydarzu oo. dominikanów zacznie się o godz. 22, potrwa niecałą godzinę.

Od godz. 11 można oglądać dwie wystawy obiektów użytkowych autorstwa studentów z Ukrainy i Mołdawii. Wśród prac są m.in. „sztućce do jedzenia kukurydzy w kolbie”, „buty do ubijania winogron” i „urządzenie, które doczepia się do maszyn rolniczych i za pomocą ultradźwięków odstrasza od nich zwierzęta, w ten sposób ratując im życie”. Obie wystawy znajdują się w galerii Labirynt 2 przy ul. Grodzkiej 3.

Fotografie wojenne z... połowy XIX wieku można oglądać na wystawie „Wojna krymska” dostępnej w Zaułku Hartwigów przez całą dobę. Natomiast przez cały dzień, od godz. 12 do 23 w klubie festiwalowym w namiocie na Błoniach obok Zamku można korzystać z czytelni.

Rodzice mogą wciąż zapisywać dzieci na bezpłatne zajęcia warsztatowe Małe Inne Brzmienia, które będą się odbywać w piątek, sobotę i niedzielę. – Są jeszcze miejsca na wszystkie warsztaty w ramach Małych Innych Brzmień, poza dwoma – podkreśla Paulina Skipirzepa z Warsztatów Kultury.

Wykaz dostępnych zajęć można znaleźć na stronie innebrzmienia.eu.