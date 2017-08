Puławskie Lato Bluesowe

Na wielbicieli bluesa czeka 5 dni bogatych w wyjątkowe wydarzenia muzyczne. Wszystkie wydarzenia odbywać się będą w Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika (ul. Wojska Polskiego 4) oraz w tamtejszej kawiarni "U Smoka".



W dniach 15-19 sierpnia organizowana będzie XI edycja Letnich Warsztatów Bluesowych. Wyspecjalizowana kadra muzyków wprowadzi uczestników w tajniki gatunku.



W środę, 16 sierpnia o godz. 20 odbędzie się koncert z cyklu Blues Wieczorową Porą. Udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny. 30 zł zapłacimy jednak za wstęp na koncert formacji Kraków Street Band (17 sierpnia, godz. 20). Zespół dostał się do finału programu Must Be The Music, zdobywając doskonałe opinie jury na każdym kroku. Występowali na zagranicznych festiwalach, m.in. w Hiszpanii, Włoszech i na Węgrzech.



W piątek, 18 sierpnia o godz. 16 w kawiarni "U Smoka" rozpoczną się przesłuchania w V Przeglądzie Zespołów Bluesowych. Na godz. 20 zaplanowano koncert zwycięzcy Przeglądu. Gwiazdą wieczoru będzie Magda Piskorczyk, która wystąpi z zespołem (bilety na to wydarzenie kosztują 30 zł).



Koncert finałowy Letnich Warsztatów Bluesowych, podczas którego wystąpią uczestnicy zajęć, odbędzie się 19 sierpnia o godz. 20.



Każdego wieczora po koncertach organizowane będzie wspólne jam session do późnych godzin nocnych.



Wstęp na jam session – 7 zł

Wstęp na koncerty – 30 zł

Wstęp na Koncert Finałowy – 15 zł

Karnet na wszystkie wydarzenia – 70 zł