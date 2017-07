Mantega Isernhagen jest artystą łączącym w swoich występach żonglerkę nietypowymi przedmiotami z klownadą. Podczas Carnavalu zaprezentuje występ „Wonder Drink”, w którym żonglować będzie szklankami, bryłami lodu czy płynami. Artysta wystąpi na placu przed Centrum Kultury o godzinie 16.30 i 18.30.

Theatre Irrwish to grupa artystów z Austrii. Od 1992 roku podróżują po świecie, przedstawiając swój bogaty repertuar: od akrobatyki poprzez szczudła aż po różnego rodzaju spektakle: śmieszne, dziwne, ale i poważne – między innymi o społeczeństwie oraz o oszukiwaniu siebie samego i innych. Podczas Carnavalu zaprezentują dwa spektakle – „Wegenstreits Guests” o szalonych panach we frakach na szczudłach, którzy zawsze bawią publiczność, i „The Mudjumping” o włóczęgach-akrobatach, którzy prezentują wzruszającą historię o życiu na ulicy. Artyści wystąpią przy pomniku Unii Lubelskiej o godzinie 16.30 i 18.30.

Kacper Wydmański – młody polski artysta, którego występy mrożą krew w żyłach. Podczas Carnavalu zaprezentuje „Wydmański Show”, żonglując maczugami i próbując oswobodzić się z łańcuchów i kłódek. Artysta wystąpi na placu Litewskim o godzinie 16.30 i 18.30.

Neljä Ässää „The Best Cover Band in the World” – zespół muzyczny z Helsinek. Grają akustyczne i instrumentalne covery dobrze znanych utworów pop oraz innych gatunków. Zespół wystąpi placu po Farze o godzinie 20.00 oraz na Błoniach w klubie festiwalowym „Bar Żongler” o godzinie 22.00.

Program, czwartek 27.07

12:00 - 21:00 Urban Highline -Trybunał Koronny, Wieża Trynitarska, Brama Krakowska

Plac przed Centrum Kultury w Lublinie

16:30 - 17:30 Mantega Isernhagen "Wonder drink show"

17:30 - 18:30 Abraham Arzate "The record breaker"

18:30 - 19:30 Mantega Isernhagen "Wonder drink show"

19:30 - 20:30 Abraham Arzate "The record breaker"

Centrum Kultury w Lublinie

18:00 - 20:00 Spotkanie fotograficzne SONY z Tomaszem Tomaszewskim /Sala Czarna

19:00 - 20:00 Les Paraconteurs "Consequences"/Sala Widowiskowa

Plac Litewski

16:30 - 17:20 Kacper Wydmański "Wydmański Show"

17:30 - 18:20 Cie du Trottoir "BAM!"

18:30 - 19:20 Kacper Wydmański "Wydmański Show"

19:30 - 20:20 Cie du Trottoir "BAM!"

Krakowskie Przedmieście/Pomink Unii Lubelskiej

16:30 - 17:30 Theater Irrwisch "Mudjumping"

17:30 - 18:30 Claudio Mutazzi "Street Coffee"

18:30 - 19:30 Theater Irrwisch "Wegenstreits Guests"

19:30 - 20:30 Claudio Mutazzi "Street Coffee"

Plac za Trybunałem

17:30 - 18:20 Pan Ząbek "Rosyjska ruletka"

19:00 - 19:50 Pan Ząbek "Rosyjska ruletka"

20:30 - 21:00 Krystian Minda - Połykacz mieczy

21:00 - 21:30 Marcin Ex Styczyński - Plucie ogniem

21:30 - 22:00 Krystian Minda - Połykacz mieczy

22:00 - 22:30 Marcin Ex Styczyński - Plucie ogniem

Plac przy dawnym Teatrze im. H.CH. Andersena

20:00 - 21:30 Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" i Przyjaciele - "Powrót Sztukmistrza"

Plac po Farze

20:00 - 21:00 Neljä Ässää "The Best Cover Band in the World"

21:00 - 21:30 Silk Sisters

21:30 - 22:30 3Kings

Błonia pod Zamkiem

22:00 - 23:00 Neljä Ässää "The Best Cover Band in the World"/Klub festiwalowy "Bar Żongler"