Rusza Carnaval Sztukmistrzów, trwa Europejska Konwencja Żonglerska. Co warto zobaczyć?

Co Gdzie Kiedy. W czwartek zaczyna się Carnaval Sztukmistrzów, czterodniowe święto ulicznego cyrku. W tym roku pokrywa się z atrakcjami trwającej już Europejskiej Konwencji Żonglerskiej. Trochę to problem, bo trudno się rozdwoić, a trochę okazja, bo można się spodziewać nadprogramowych atrakcji.

Uliczne spektakle rozmieszczone będą w kilku miejscach: przed Centrum Kultury, na pl. Litewskim, koło pomnika Unii Lubelskiej, na Rynku (z tyłu Trybunału Koronnego), na pl. Po Farze, przed dawną siedzibą Teatru Andersena i na wirydarzu klasztoru dominikanów. A także na pl. Zamkowym, gdzie w piątek (o godz. 22) oraz w sobotę (o godz. 21.30) zaplanowane jest główne widowisko festiwalu. Wszystkie plenerowe wydarzenia zobaczymy za darmo. Dzisiejsze występy zaczną się o godz. 16.30.

Nieliczne spektakle będą płatne. To występy wymagające zamkniętej sali, o ograniczonej liczbie miejsc. Bilety kosztują 15 zł, sprzedaż prowadzona jest w salonach Empik, sklepach Media Markt i Saturn oraz przez stronę internetową ticketpro.pl. Na przedstawienia w Centrum Kultury jednorazowo może wejść 160 osób, na te w dużym namiocie na Błoniach ponad 500.

Niemal wszystkie spektakle grane są po kilka razy (te płatne tylko dwukrotnie), więc jeśli ktoś nie zdąży obejrzeć występu, będzie mieć kolejne szanse. Ale tylko raz (dzisiaj, o godz. 20) można będzie zobaczyć lubelski spektakl „Powrót Sztukmistrza” przygotowany przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” i jego przyjaciół.

Szczegółowy program dostępny jest w białym namiocie na pl. Litewskim.

Już tradycyjnie Carnaval Sztukmistrzów odbywa się równocześnie ze zjazdem śmiałków chodzących po linach rozpiętych między budynkami. Takie spacery zobaczymy nad Rynkiem, między Ratuszem a Bramą Krakowską oraz między Wieżą Trynitarską i archikatedrą. A w sobotę i niedzielę także między biurowcami urzędów przy Wieniawskiej i Leszczyńskiego.

Podniebnym spacerom można się biernie przyglądać, można też spojrzeć na miasto z góry, dzięki specjalnym okularom z wirtualną rzeczywistością. A nawet nauczyć się chodzenia po prawdziwej linie, chociaż zawieszonej nisko, podczas warsztatów zaplanowanych na piątek (od 16 do 19), sobotę (od 15 do 20) i niedzielę (od 15 do 19) na Błoniach obok Zamku.

Trwa Europejska Konwencja Żonglerska

W tym roku festiwal zbiega się z Europejską Konwencją Żonglerską. Dlatego też można się spodziewać spontanicznych, nie ujętych w programie występów.

Tym, którzy chcieliby pokazać się przed publicznością, miasto wskazało „Strefy OFF”. To pl. Litewski, pl. Rybny, pl. Teatralny i plac przed pedetem.

W ramach programu Konwencji (oprócz spektakli, na które wejdziesz gratis mając wejściówkę zarezerwowaną stronie internetowej evenea.pl) w czwartek o godz. 19 na placu Teatralnym zawody monocyklowe. W piątek zawodnicy na monocyklach przed CSK będą od godz. 13. W sobotę igrzyska żonglerskie o godz. 13 na placu przy Aqua Lublin.