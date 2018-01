"Scena w budowie". Festiwal Scenografii i Kostiumów w CSK

– „Scena w Budowie” to nasz flagowy festiwal bazujący na architekturze budynku – mówi Piotr Franaszek, dyrektor Centrum Spotkania Kultur. – Nazwa nie jest przypadkowa. Nawiązuje do zwyczajowej nazwy „Teatr w Budowie”, która przylgnęła do naszej instytucji podczas trwającej 40 lat budowy.

Ubiegłoroczna formuła wydarzenia doczekała się radykalnych zmian – w tym roku festiwal będzie trwał od końca stycznia do kwietnia. Oprócz spektakli, w programie także pokazy filmowe, wystawy, warsztaty i koncerty.

Na początek akcent lubelski. „Gorset” – nowy spektakl Leszka Mądzika – na scenie Sali Operowej już 24 stycznia o godz. 18 i 20. Bilety kosztują 20 i 30 zł.

W Lublinie zobaczymy też „Malowanego Ptaka” w reżyserii Mai Kleczewskiej Teatru Polskiego w Poznaniu i Teatru Żydowskiego w Warszawie (4 luty, godz. 19, bilety 40 i 60 zł) i „Chłopów” w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego Teatru Powszechnego w Warszawie (29 marca, bilety od 30 zł).

– Spektakle nominowane do nagrody wyłoiło grono niezależnych publicystów i znawców tematyki – podkreśla Ewa Dados-Jabłońska, rzeczniczka CSK.

O nagrody będą też walczyć produkcje, których w Lublinie nie zobaczymy. To „Wesele” reż. Jan Klata, „Idiota” reż. Paweł Miśkiewicz, „Triumf woli” reż. Monika Strzępka, „Do dna” reż. Ewa Kaim i „Robert Robur” reż. Krzysztof Garbaczewski.

Produkcje będzie oceniać jury w składzie: Dominika Łarionow, Marcin Mroszczak, Małgorzata Szczęśniak i Elżbieta Wernio. Przyznane zostaną Złote Kieszenie – Grand Prix, dla Najlepszej Scenografii, dla Najlepszego Kostiumu. Statuetkom towarzyszą nagrody finansowe – ich łączna wartość to 25 tysięcy złotych.

Gala wręczenia nagród odbędzie się 21 kwietnia, a dzień później koncert finałowy festiwalu: Na scenie Sali Operowej wystąpi Yasmin Levy.

– Podczas drugiej edycji będziemy gościć wystawę prezentującą Best of the Best trzech projektów z pogranicza sztuki teatru i mody realizowanych w Galerii Teatru Wielkiego-Opery Narodowej: Opera Haute Couture, Opera od stóp do stóp, Cały teatr na naszej głowie – dodaje Ewa Dados-Jabłońska.

Program:

24 stycznia – „Gorset”, reż. Leszek Mądzik

4 luty – „Malowany Ptak”, reż. Maja Kleczewska

29 marca – „Chłopi”, reż. Krzysztof Garbaczewski

19-22 kwietnia – Finał Festiwalu:

Wystawa najlepszych kostiumów z Teatru Wielkiego-Opery Narodowej

Bal maskowy I Gala wręczenia nagród - prowadzenie Grażyna Torbicka

22 kwietnia – Koncert Yasmin Levy

Pokaz prac studentów Polskich Akademii Sztuk Pięknych

Warsztaty, spotkania z Mistrzami, pokazy filmowe