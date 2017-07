Śladami Singera: Od miasteczka do miasteczka (program wydarzeń)

Jak co roku, w niezwykłą podróż zabiera ich Jasza Mazur, główny bohater „Sztukmistrza z Lublina”

Barwny autobus wyruszy z Lublina 17 lipca. Na trasie są: Kock, Piaski, Bychawa, Kraśnik, Szczebrzeszyn, Józefów, Biłgoraj, Tyszowce, Krasnobród, Janów Lubelski. 27 lipca ekipa wróci do Lublina.

Na pokładzie artyści z Polski, Izraela, Armenii, Burkina Faso, Włoch i Czech.

– Na początku musiałem artystów namawiać. Teraz już nie muszę. Z eksperymentu powstała nowa jakość. A wschód polski to dla nich pewna egzotyka – mówi Arkadiusz Ziętek, reżyser wydarzenia.

Po raz pierwszy wyjechali „w teren” 6 lat temu. Odwiedzili wówczas cztery miejscowości.

– Od początku naszą ideą było, by co roku na naszej trasie pojawiały się kolejne miasteczka – mówi Witold Dąbrowski, dyrektor festiwalu „Śladami Singera”.

W tym roku do tej listy dołączył Janów Lubelski.

– Nigdzie na świecie nie ma takiego regionu, gdzie noblista opisałby tak wiele miejsc. Ja u Singera doliczyłem się 25 miejscowości. Wierzę, że za 14 lat odwiedziemy je wszystkie – dodaje.

Chodzi nie tylko o to, by bawić, ale też skłaniać do refleksji. – Przypominać o żydowskich mieszkańcom, których zabrała wojna. I, którzy nigdy tu nie wrócili – tłumaczy Dąbrowski. – To festiwal inny niż wszystkie. Bo to my jedziemy do publiczności i razem z nią odkrywamy „skarby” tego miejsca, jego historyczne dziedzictwo.

– Przedstawienie to pretekst, by porozmawiać. Bo każde miasto ma jakąś historię – dodaje Arek Ziętek, reżyser.

W każdym z miast i miasteczek razem z artystami pojawi się festiwalowa gazetka. W Kocku wydany zostanie „Sztukmistrz Kocki”, a w Biłgoraju „Sztukmistrz Biłgorajski”. – Jest ona źródłem informacji o Isaacu Bashevisie Singerze oraz o miejscowościach, które odwiedza festiwal. Znajdą się w niej archiwalne zdjęcia, plany, zdjęcia makiet 3D – mówi Grzegorz Jędrek z Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN.

W godzinach porannych pod hasłem „Szukajcie przyjaciół Sztukmistrza” artyści będą występowali w najprzeróżniejszych punktach rozsianych w przestrzeni miast. Będzie to okazja do indywidualnych spotkań i improwizowanych warsztatów.

Jednocześnie w ten sposób zapraszać będą na wieczorne, centralne widowisko „Przyjaciele Sztukmistrza”. Literacko-muzyczny spektakl plenerowy łączący szereg artystycznych dyscyplin: cyrk, akrobację, teatr, beat-box, muzykę na żywo.

– Wierzymy, że jak co roku, będzie się mieszkańcom podobało – mówi Witold Dąbrowski.

Gdzie i kiedy

17.07 – Kock

18.07 – Piaski

19.07 – Bychawa

20.07 – Kraśnik

21.07 – Szczebrzeszyn

22.07 – Józefów

23.07 – Biłgoraj

24.07 – Tyszowce

25.07 – Krasnobród

26.07 – Janów Lubelski

27.07 – Lublin, Carnaval Sztukmistrzów