Zaczyna się Splat!FilmFest: Lodówki pełne trupów i inne horrory (program)

Pogranicze Meksyku i Teksasu. Santiago i Benny pracują dla kartelu narkotykowego i są profesjonalistami. W magazynie pośrodku niczego, pełnym odciętych głów, torturują i mordują według wytycznych szefa. Ciała anonimowych ofiar przetrzymują w zamrażarce przemysłowej lub kremują. Tak wygląda sceneria filmu „The Evil that men do”, który dziś o godz. 19 otwiera straszny festiwal w Lublinie. Po projekcji spotkanie z Ramonem Termensem, reżyserem powstałego w zeszłym roku obrazu.

O 21.30 w poniedziałkowym programie klasyk – „Obcy – 8.pasażer Nostromo”.

Splat!FilmFest potrwa od 12 do 18 września w Centrum Kultury w Lublinie. Na widzów czeka 19 filmów długometrażowych, z których wiele to polskie premiery. Ale są w programie klasyki gatunku jak wspomniany już „Obcy – 8 pasażer Nostromo” z 1979, body horror „Videodrom” z 1983 roku czy horror fantasy „Laleczka Chuchy” z 1988.

Będzie też sporo, bo 21 krótkich metraży zebranych w dwa bloki „Strach się bać” i „Mięso to morderstwo”. W sumie zobaczymy prace twórców z 12 krajów. I wszystkie proponowane obrazy są po pierwsze dla widzów pełnoletnich, a po drugie dla tych o mocnych nerwach. Osób które gustują w chłodnych, psychologicznych horrorach, scenach kanibalizmu, scenach przemocy, magicznych rytuałach, gdy atakują potwory i gdy film „wyrzuca widza daleko poza sferę komfortu”.

W czasie Splat!FilmFest o kinie grozy będzie można porozmawiać z twórcami.

– Naszym gościem będzie reżyser i współscenarzysta Christian Hallman, który przywozi swój najnowszy szwedzki horror „Sensoria”. Przyjedzie też Dan Pringle reżyser i scenarzysta angielskiego horroru, thrillera „K-shop” i wspominany już Ramon Thermens, twórca hiszpańskiego thrillera-czarnej komedii „The Evil that men do”– mówi Monika Stolat, pomysłodawczyni i organizatorka festiwalu, który w programie oprócz projekcji i spotkań ma też wykłady. Bo, jak tłumaczy organizatorka, zależało jej też na edukacyjnym aspekcie wydarzenia.

Dlatego Krzysztof Kołacki, kulturoznawca, publicysta, aktywista społeczno-polityczny przygotuje wykład „Horror w perspektywie anarchistycznej” a Marta Płaza – absolwentka dziennikarstwa i filmoznawstwa zajmie się zjawiskiem slasherów oraz wspólnie z Gracją Grzegorczyk, socjologiem i filmowcem zastanowią się „Jaki wpływ na widza ma percypowanie brutalnych obrazów przemocy kina gore”.

Wszystkie wydarzenia są dostępne bezpłatnie, jedynie trzeba w kasie Centrum Kultury albo przez stronę www.splatfilmfest.com

PROGRAM:

poniedziałek, 12 września:

godz. 19.00: The Evil that man do / po seansie spotkanie z reżyserem

godz. 21.30: Obcy – 8. pasażer Nostromo

wtorek, 13 września:

godz. 17.30: wykład „Horror w perspektywie anarchistycznej”

godz. 19.00: Scherzo Diabolico

godz. 21.15: Invitation

środa, 14 września:

godz. 15.30: Le Scaphandrier

godz. 17.30: wykład „Strzelając śmiechem, czyli zjawisko slasherów w odniesieniu do postmodernistycznego

kina przemocy”

godz. 19.00: Cat Sick Blues

godz. 21.15: Blood Punch

czwartek, 15 września:

godz. 17.30: wykład „Jaki wpływ na widza ma percypowanie brutalnych obrazów przemocy kina gore? ”

godz. 19.00: Landmine goes click

godz. 21.30: Capture Kill Release

godz. 23.35: Wideodrom

piątek, 16 września:

godz. 17.15: Strach się bać – blok filmów krótkometrażowych

godz. 19.30: Sensoria / po seansie spotkanie z reżyserem

godz. 21.45: Found Footage 3D

godz. 00.00: Laleczka Chucky

sobota, 17 września:

godz. 14.15: Don’t grow up

godz. 16.15: Sun choke

godz. 18.15: Shelley

godz. 20.30: K-shop

godz. 23.30: What we become

niedziela, 18 września:

godz. 14.30: Mięso to morderstwo – blok filmów krótkometrażowych

godz. 16.45: The rotten link

godz. 18.30: My father, die

godz, 20.35: Clarisse or something about us

godz. 22.30: Green Room