Spotkania z Piosenką Nieprzetartego Szlaku w DK LSM

Co Gdzie Kiedy. Dom Kultury LSM (ul. Wallenroda 4a) zaprasza na XX Jubileuszowe Międzynarodowe Spotkania z Piosenką Nieprzetartego Szlaku Rock and Roll. Impreza odbędzie się 2 grudnia o godz. 12.30.

Spotkania z Piosenką Nieprzetartego Szlaku, to coroczny przegląd piosenki osób niepełnosprawnych. W cyklu Nieprzetartego Szlaku 2017/2018 temat przewodni to "Rock and Roll", co oznacza, że utwory wykonywane przez artystów na przeglądzie piosenki będą nawiązywały do powyższego tematu.

W piątek, 1 grudnia o godz. 13.30 w Centrum Arteterapii (ul. Nowy Świat 34c) rozpoczną się warsztaty artystyczne prowadzone przez dra Krzysztofa Stachyrę, Renatę Elmerych, Renatę Stunio oraz Michała Stanowskiego.

Przegląd piosenki odbędzie się w sobotę w DK LSM w godz. 12.30-15.30. Uroczysty finał połączony będzie z poczęstunkiem w postaci tortu XX-lecia Spotkań z Piosenką.