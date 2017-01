Sputnik nad Polską - replika festiwalu w Chatce Żaka (program)

Jak co roku Akademickie Centrum Kultury Chatka Żaka (ul. Radziszewskiego 16) zaprasza lubelskich kinomaniaków na replikę Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik nad Polską. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się w dniach 7-23 stycznia. Przed nami 10 starannie wyselekcjonowanych filmów.

10. edycja Festiwalu Sputnik nad Polską odbyła się w listopadzie 2016 roku w Warszawie. Podczas jubileuszowej edycji imprezy zaprezentowano ponad 100 filmów w różnych sekcjach. Główną nagrodę w Konkursie Filmów Fabularnych zdobył "Uczeń" w reżyserii Kiriłła Sieriebriennikowa. Regionalne repliki ubiegłorocznego wydarzenia odbędą się w ponad 20 miastach Polski. W najbliższy weekend rozpocznie się lubelska edycja.

Lubelscy miłośnicy kina będą mogli zobaczyć m.in. wspomnianego "Ucznia", który triumfował w Warszawie. To historia nastoletniego Wieniamina, który uważa, że wie wszystko o moralności.Zachowanie Wieniamina wystawia jego otoczenie na poważną próbę. Chłopak w mgnieniu oka zmienia się we współczesnego Tartuffe'a, zdolnego zmusić tłum do nazywania czarnego białym.

Nie zabraknie również innych nagrodzonych produkcji. Wśród projekcji m.in.: "Instight" w reżyserii Aleksandra Kotta (II nagroda), "Zoologia" Iwana Twierdowskiego (III nagroda), "Mnich i Demon" Nikołaja Dostala czy "O miłości" w reżyserii Anny Melikian.

Poszczególne seanse odbywać się będą o godz. 19.30 w ACK Chatka Żaka.

Program:

7 stycznia - "Zoologia", reż. Iwan Twierdowskij

8 stycznia - "Uczeń", reż. Kiriłł Sieriebriennikow

9 stycznia - "Znalezisko", reż. Wiktor Diemient

13 stycznia - "Dobry Chłopiec", reż. Oksana Karas

14 stycznia - "Dotyrk wiatru", reż. Olga Wieremiejewa, Jelena Demidowa

15 stycznia - "Ochrona", reż. Aleksandr Proszkin

20 stycznia - "Insight", reż Aleksandr Kott

21 stycznia - "Światła wielkiej wsi" - reż. Ilja Uczitel

22 stycznia - "O miłości", reż. Anna Melikian

23 stycznia - "Mnich i Demon", reż Nikołaj Dostal