VI Festiwal Piosenki Autorskiej i Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego (Program)

Jak co roku nie zabraknie wspaniałych koncertów w wykonaniu znakomitych artystów. Utwory Jacka Kaczmarskiego wykona m.in. Kwartet ProForma. Ponadto przed lubelską publicznością wystąpią Witek Bartoszek i Marek Tercz z najnowszym repertuarem, Paweł Wójcik oraz gwiazda Koncertu Galowego - Paweł Domagała, który wydał w listopadzie 2016 roku intymną i osobistą płytę "Opowiem ci o mnie z autorskimi piosnkami".



Jednak "Metamorfozy Sentymentalne" to nie tylko koncerty. Organizatorzy zorganizują wystawę rękopisów Edwarda Stachury, któremu szczególnie będzie poświęcony tegoroczny Festiwal. Zaprezentowany zostanie również spektakl muzyczny pt. "Biała Lokomotywa" opowiadający o życiu Stachury i wyreżyserowany przez jego przyjaciela - Jerzego Satanowskiego. Tradycyjnie odbędą się także wykłady i spotkania z goścmi.



Bilety do nabycia na: KupBilecik.pl, w "Kulturomaniaku" (CH.E.Leclerc, ul. T.Zana)

oraz w dniach 27 marca-1 kwietnia w Chatce Żaka w godz. 17.00–19.00.



PROGRAM:



Piątek, 31 marca:

godz. 11 - Gra miejska dla młodzieży szkół gimnazjalnych Lublin w okresie

złotego wieku

godz. 13 - Koncert Konkursowy – wstęp wolny

godz. 18 - wernisaż Stachura lubelski i lubelskie ślady Jacka Kaczmarskiego

– wstęp wolny

godz. 19.30 - Koncert piosenki literackiej – BILET: 20 zł



Sobota, 1 kwietnia:

godz. 16 - Stachura lubelski…i nie tylko – spotkanie z drem Dariuszem

Pachockim, wybitnym stachurologiem, oraz jego gośćmi: rodziną Edwarda

Stachury i przyjaciółmi Poety – wstęp wolny

godz. 18 - Koncert Galowy – BILET: 40 zł

godz. 18 - Koncert Laureatów

godz. 19.30 - Recital piosenek Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu Kwartetu ProForma

godz. 21 - Koncert Pawła Domagały "Opowiem ci o mnie"



Niedziela, 2 kwietnia:

godz. 12 - Spacerkiem po Lublinie… - wycieczka lubelskim szlakiem

Jagiellonów dla wykonawców i publiczności Festiwalu (spotkanie

uczestników pod Bramą Krakowską) – udział bezpłatny

godz. 16 - Spotkanie autorskie z Jerzym Satanowskim "Wspomnienia o Jacku i

Stedzie"

godz. 17 - Spektakl muzyczny Biała Lokomotywa na podstawie wierszy, listów

i poematów Edwarda Stachury w reż. Jerzego Satanowskiego – BILET: 25 zł