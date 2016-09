VI Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych

W trakcie festiwalu zaprezentuje się 16 orkiestr z Polski i zagranicy (m.in. ze Szwecji, Włoch i Ukrainy), na co składa się około 800 osób. Festiwal nie ma charakteru konkursu, orkiestry nie rywalizują ze sobą tylko wspólnie przeżywają miłe chwile.



- MFOD powstał, by skonsolidować środowisko orkiestr, pozwolić na wymianę doświadczeń artystycznych i zaprezentować mieszkańcom powiatu różnorodność i wielość nurtów muzycznych - przekonują organizatorzy. - Festiwal jest okazją do muzycznego dialogu orkiestr dętych z kraju i z zagranicy. Młodzi muzycy, uczestnicy imprezy, mają okazję zdobywać doświadczenie poprzez zabawę. Wielkie przeboje muzyki klasycznej, a także rozrywkowej, prezentowane w zaskakujących aranżacjach, decydują o atrakcyjności festiwalu - dodają.



Inauguracja VI MFOD nastąpi w piątek 9 września o godz. 16.00 na Skwerze Niepodległości w Puławach, gdzie odbędą się występy kilku orkiestr.



Cały program festiwalu:



Piąek, 9 września:

Nałęczów: godz. 16 - przemarsz po Parku Zdrojowym zakończony występem na scenie przed NOK

Puławy: godz. 16 - koncerty plenerowe na Skwerze Niepodległości



Sobota, 10 września:

Kazimierz Dolny: godz. 10.30 - koncerty podczas rejsu statkiem po Wiśle

godz. 14.30 - koncerty na Rynku Głównym

Nałęczów: godz. 14.30 - koncerty na scenie przed NOK

Puławy: godz. 15 - przemarsz spod Pałacu Czartoryskich wzdłuż Alei Królewskiej na Plac Chopina

godz. 16 - koncerty i pokaz musztry paradnej na Placu Chopina



Niedziela, 11 września:

Kazimierz Dolny: godz. 10 - koncerty podczas rejsu statkiem po Wiśle

godz. 10 - przemarsz spod Strażnicy na Rynek Główny i Msza Św.

Janowiec: godz. 10 - prezentacja Orkiestry podczas Mszy Św. w kościele

godz. 11 - pzremarsz orkiestry spod kościoła na stadion

Baranów: godz. 11 - prezentacja Orkiestry podczas Mszy Św. w kościele pw. Jana Chrzciciela

godz. 12.15 - koncerty na Placu przy ul. Puławskiej

Nałęczów: godz. 11 - przemarsz po Parku Zdrojowym zakończony występem na scenie przed NOK

Puławy: godz. 9 - prezentacja Orkiestry podczas Mszy Św. w kościołach pw. Miłosierdzia Bożego oraz pw. Brata Alberta

godz. 10.30 - prezentacja Orkiestry podczas Mszy Św. w kościele pw. NMP

godz. 11.30 - prezentacja Orkiestry podczas Mszy Św. w kościele Matki Bożej Różańcowej

godz. 14.30 - Gala Finałowa: parada orkiestr, wspólne wykonanie utworu, występy - stadion MOSiR

godz. 18.55 - Zakończenie Festiwalu