"Watch Docs". Prawa Człowieka w Filmie (program festiwalu)

Już w piątek, 17 marca o godz. 17.30 w Centrum Kultury (ul. Peowiaków 12) wystartuje 15. lubelska edycja Objazdowego Festiwalu Filmowego "Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie". Kilkanaście specjalnie wyselekcjonowanych obrazów, krótkie i długie metraże, spotkania, dyskusje, czas na refleksje, komentarze i przemyślenia. To wszystko czeka widzów w dniach 17-20 marca.

Organizowany przez Stowarzyszenie Homo Faber, "Watch Docs" jest jednym z najstarszych i największych festiwali filmów o prawach człowieka na świecie, co roku gromadzącym około 70 000 widzów w całej Polsce.

W Lublinie zaprezentowane zostaną najlepsze aktualne filmy dokumentalne poruszające tematykę praw człowieka. - Wspólnie zobaczymy świat z różnych perspektyw, konflikty bardzo bliskie i te z drugiego końca kontynentu, poznamy osoby niezwykłe i te całkiem zwyczajne - zachęcają organizatorzy.

W programie Festiwalu oprócz projekcji filmowych, odbędą się także interesujące debaty poświęcone prawom człowieka oraz aktualnym tematom i wyzwaniom, jakie stoją przed ludźmi w kontekście politycznym, ekonomicznym, społecznym. Ciekawie prezentuje się niedzielna debata, podczas której organizatorzy będą starali się odpowiedzieć na pytanie, czy granice państw są moralne? - Wydaje się, że są czymś naturalnym, że zawsze były granice. Tymczasem to w jakim kraju się rodzimy określa wiele kwestii związanych z naszym życiem. Determinuje to kim jesteśmy przez całe życie - mówi Jolanta Prochowicz.

Nie zabraknie również koncertów. W sobotę o godz. 21 wystąpi zespół Kipikasza, następnie zaś planowany jest muzyczny "after".

- Festiwal Watch Docs to święto kina dokumentalnego i praw człowieka. To czas, kiedy oprócz tego, że oglądamy najlepsze filmy o współczesnych problemach świata i nowych wyzwaniach, to mamy okazję spotkać się ze znakomitymi gośćmi - tłumaczy Marta Sienkiewicz, jedna z organizatorek wydarzenia.

Wstęp na poszczególne projekcje jest bezpłatny.

PROGRAM:

Piątek, 17 marca:

- 17.30: Otwarcie Festiwalu

- 17.40: "Zrób Sobie Kraj"

- 19.00: Debata "Przemyśl TO"

- 20.30: "Długi dystans"

Sobota, 18 marca:

- 17.00: "Ikona"

- 18.00: "Masz problem"

- 18.30: Debata "Nowe technologie. Pomagają, czy organiczają?"

- 21.00: Koncert - Kipikasza

- 22.00: Muzyczny after - Słabi prezenterzy

Niedziela, 19 marca:

- 16.00: Blok krótkich metraży

- 17.20: "Wielki Mur"

- 19.00: "Model Erpatak"

- 20.20: Debata ""Czy granice państw sa moralne"?

Poniedziałek, 20 marca:

- 18.00: Blok krótkich metraży

- 19.00: "Ojciec, syn i święty dżihad"