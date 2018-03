Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena w Lublinie

Co Gdzie Kiedy. Kto był w zeszłym roku, nie potrzebuje zachęty. Za kilka dni zaczyna się w Lublinie kolejna edycja Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena. Będą muzycy z Izraela, USA i Polski.

Koncerty w ramach Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena będą się odbywać w Centrum Spotkania Kultur (21 i 22 marca) oraz w Archikatedrze Lubelskiej (23 marca).

Na początek 21 marca o godz. 19 występ Israel Camerata Orchestra Jerusalem. W wykonaniu gości z Izraela usłyszymy muzykę Beethovena, Bartóka, Lavry’ego i Mozarta. Z orkiestrą, którą poprowadzi Avner Biron, wystąpi jeden z najwybitniejszych pianistów polskich młodego pokolenia Szymon Nehring. Bilety po 40-80 zł.

22 marca o godz. 19 wystąpi amerykańska Buffalo Philharmonic Orchestra pod batutą Joann Falletty. W koncercie na fortepianie zagra Conrad Tao. W programie działającej nieprzerwanie od 1938 roku orkiestry: Barber, Gershwin, Penderecki i Bernstein. Bilety również od 40 do 80 zł.

Nie trzeba mieć biletu, by wysłuchać ostatniej pozycji festiwalu. Organizatorzy zapraszają 23 marca o godz. 20 do archikatedry na występ Szymanowski Quartet. Będzie można posłuchać „Siedmiu ostatnich słów Zbawiciela na Krzyżu” Józefa Haydna.

– To okazja do wysłuchania najpiękniejszych utworów, w najlepszym wykonaniu – zapewniają organizatorzy i podkreślają, że występy Israel Camerata Orchestra Jeruzalem i Buffalo Philharmonic Orchestra to pierwsza wizyta artystów nie tylko w Lublinie, ale także w Polsce. Dodatkowo koncert gości z Izraela związany jest z 70-leciem nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Izraelem i patronuje mu Anna Azari, ambasador Izraela w Polsce.

Festiwal, za którego program i poziom odpowiada jego dyrektor generalny Elżbieta Penderecka, gości w Lublinie dzięki współpracy CSK, Urzędu Marszałkowskiego i miasta Lublin. Patronem honorowym jest abp Stanisław Budzik.

Bilety na koncerty w CSK można kupować na www.eventim.pl oraz w kasie CSK w Lublinie.