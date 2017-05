XXI Forum Witolda Lutosławskiego (koncerty)

Trwa XXI Forum Witolda Lutosławskiego "MOST". W najbliższy weekend odbędą się ostatnie koncerty tegorocznej edycji wydarzenia. W Filharmonii Lubelskiej (ul. Skłodowskiej-Curie 5) wystąpią znakomici artyści z kraju i zagranicy.

W piątek, 19 maja o godz. 19 odbędzie się Koncert Symfoniczny w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Lubelskiej. Dyrygował będzie Zbigniew Graca, a na akordeonie zagra Elwira Śliwkiewicz-Cisak. W programie m.in. W. Lutosławski – "Mała suita" oraz R. Jung – "Aphorismen" na akordeon i orkiestrę (2011). Bilety na wydarzenie kosztują 15 i 20 zł.



Z kolei w sobotę, 20 maja o godz. 18 będą miały miejsce Muzyczne Dialogi: Polska - Białoruś - Ukraina. Wystąpią: Państwowy Zespół Kameralny „Kijowscy Soliści”; Klaudiusz Baran – akordeon; Roman Rewakowicz – dyrygent. Usłyszymy m.in. Serenadę na orkiestrę smyczkową op. 2 Mieczysława Karłowicza. Bilety do nabycia w cenie 15 i 20 zł.



Festiwal zakończy Estrada Młodych, która będzie miała miejsce w niedzielę o godz. 17. Tego wieczora zaprezentują się soliści, zespoły kameralne i Orkiestra OSM I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie oraz Orkiestra OSM I i II stopnia im. K. Lipińskiego w Lublinie. Dyrygował będzie Lucjan Jaworski.



Do końca trwania tegorocznej edycji MOSTU można podziwiać wystawę prac uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie w foyer Filharmonii Lubelskiej oraz wystawę towarzysząca XXI Forum Witolda Lutosławskiego MOST.