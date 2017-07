XXXII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne w Lublinie. Program występów

Co Gdzie Kiedy. Hiszpania, Węgry czy Hawaje - to tylko niektóre rejony, z których pochodzić będą uczestnicy zbliżającej się 32. edycji Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych. Łącznie podczas festiwalu odbędzie się 30 koncertów w Lublinie, Nałęczowie, Włodawie i Białej Podlaskiej.

Główne lubelskie koncerty odbywać się będą w Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego, na Rynku Starego Miasta i w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym. Tradycyjnie część punktów festiwalowego programu odbywać się będdzie w Nałęczowie, Włodawie i Białej Podlaskiej.

Oficjalnie XXXII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne zaingurowane zostaną w sobotę, 15 lipca o godz. 16 uroczystą paradą uczestników na trasie Deptak - Ratusz - Stare Miasto. Pierwszy koncert będzie miał miejsce o godz. 18 w Muszli Koncertowej.

Rokrocznie na spotkania zapraszani są członkowie grup folklorystycznych z całego świata. Ozdobą 32. edycji wydarzenia będą występy zespołów z Białorusi, Bułgarii, Hawajów (USA), Hiszpanii, Izraela, Macedonii, Meksyku, Słowacji, Turcji, Ukrainy i Węgier.

Festiwal od ponad 30 lat organizuje Zespół Pieśni i Tańca "Lublin" im. Wandy Kaniorowej, który pełni również rolę gospodarza imprezy. Turcję reprezentować będzie dziecięco-młodzieżowa Grupa Folklorystyczna działająca przy Uniwersytecie Hacettepe w Ankarze i zrzeszająca obecnie 200 tancerzy.

Z Bułgarii przyjedzie do nas dziecięcy zespół "Rosna Kitka", czyli grupa, która na prestrzeni 70 lat zagrała ponad 5000 koncertów. Stosunkowo młody zespół przyjedzie ze Słowacji. "Cifrosko" to formacja zrzeszająca 250 dzieci w wieku od 6 do 15 lat.

Tradycyjne tańce oraz pieśni ze wszystkich regionów Macedonii zaprezentuje grupa "Mirce Acev". Z kolei zespół "Ballet Folklorico Infantil Coahuila" z Meksyku wystąpi z bogatym repertuarem pełnym różnorodnej symboliki nawiązującej np. do Matki Boskiej z Guadelupy czy flagi Meksyku.

Ukrainę reprezentować będzie zespół "Perlyna" założony w 1995 roku. Jego celem

jest zachowanie ukraińskich tańców i promocja rodzimego folkloru. Izraelski folklor, który jest subtelną mieszanką tradycji, opartej na historycznych biblijnych źródłach i współczesności, poznamy dzięki formacji "Halleluya".

Założony w 1983 roku zespół folklorystyczny "Keve" z Węgier liczy sobie 30 osób prezentujących tańce węgierskie jak i pochodzące z Transylwanii. Choreografie z wykorzystaniem mieczy, wstążek, obręczy i tamburynów zaprezentuje grupa z Hiszpanii.

Z Białorusi przyjedzie do nas zespół "Prygazhosts", który cieszy się olbrzymią sympatią swojego rodzinnego miasta jak i regionu. Ciekawostką będzie występ grupy z Hawajów. "AhunaOhana" to rodzina, która stara się przybliżać kulturę polinezyjską i rdzennych Amerykanów społecznościom na całym świecie.

Warto podkreślić, że dotychczas w ramach festiwalu występowały naprzemiennie raz zespoły dziecięce, raz grupy dorosłe. Wyjątkowo w tym roku, z okazji obchodów 700-lecia miasta, w ramach spotkań zaprezentują się uczestnicy w różnym wieku.

- Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne stanowią okazję do poznania kultury innych narodów, są istotnym elementem prezentacji swoich tożsamości i odrębności kulturowych, wymiany doświadczeń, wzajemnego poznania się młodych ludzi, wspólnych warsztatów i nauki - twierdzą organizatorzy.

Impreza potrwa do 21 lipca. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.

PROGRAM:

15 lipca, sobota:

- godz. 13.00- Koncert w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym - Lublin

”MIRCE ACEV” - MACEDONIA

- godz.16.00 – Parada zespołów na trasie Deptak – Ratusz – Stare Miasto

- godz. 16.30 – Uroczyste powitanie uczestników XXXII MSF przez Prezydenta miasta Lublin

- godz. 18.00 – Inauguracja XXXII MSF Lublin 2017 - Koncert Galowy - Muszla Koncertowa w Ogrodzie Saskim - Lublin

- godz.20.30 – Koncert kapel –Stare Miasto – Lublin - ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ”LUBLIN” – POLSKA; ”ASOCIACIÓN DE DANZAS ESTAMPAS BURGALESAS” – HISZPANIA

16 lipca, niedziela:

- godz. 13.00 – Koncert w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym – Lublin -”PERLYNA” – UKRAINA

- godz. 15.00 – koncert w Nałęczowskim Ośrodku Kultury – Nałęczów - ”HALLELUYA PETACH TIKVA” – IZRAEL; ”KÉVE FOLK DANCE GROUP” – WĘGRY

- godz.17.00 – Koncert- Scena Miejska - Biała Podlaska - ”MIRCE ACEV”- MACEDONIA; ”ASOCIACIÓN DE DANZAS ESTAMPAS BURGALESAS”- HISZPANIA; ”BALET FOLKLORICO INFANTIL COAHUILA” - MEKSYK

- godz. 18.00 - Koncert w Muszli Koncertowej w Ogrodzie Saskim – Lublin - ”HACETTEPE UNIVERSITY CHILDREN & YOUTH FOLK DANCE GROUP” – TURCJA; ”PRYGAZHOSTS”- BIAŁORUŚ; ”ROSNA KITKA” – BUŁGARIA; ”CIFROŠKO” – SŁOWACJA

- godz. 20.30 – Koncert kapel – Stare Miasto – Lublin - ”PERLYNA” – UKRAINA; ”HALLELUYA PETACH TIKVA” – IZRAEL

17 lipca, poniedziałek:

- godz. 13.00 – Koncert w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym – Lublin - ”BALET FOLKLORICO INFANTIL COAHUILA”- MEKSYK

- godz. 15.00 – Koncert w Nałęczowskim Ośrodku Kultury- Nałęczów - ”PRYGAZHOSTS”- BIAŁORUŚ; ”ROSNA KITKA”- BUŁGARIA; ”CIFROŠKO” – SŁOWACJA

- godz. 17.00 Koncert – Scena Miejska- Włodawa - ”HALLELUYA PETACH TIKVA” – IZRAEL; ”ASOCIACIÓN DE DANZAS ESTAMPAS BURGALESAS” – HISZPANIA

- godz. 18.00 – Koncert w Muszli Koncertowej w Ogrodzie Saskim- Lublin - ”KÉVE FOLK DANCE GROUP” – WĘGRY; ”AHUNA OHANA” – HAWAJE (USA); ”MIRCE ACEV” – MACEDONIA; ”PERLYNA” – UKRAINA; ”BALET FOLKLORICO INFANTIL COAHUILA” MEKSYK

- godz. 20.30 – Koncert kapel – Stare Miasto- Lublin - ”ROSNA KITKA”- BUŁGARIA; ”BALET FOLKLORICO INFANTIL COAHUILA”- MEKSYK

18 lipca, wtorek:

- godz. 13.00 – Koncert w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym- Lublin - ”KÉVE FOLK DANCE GROUP”- WĘGRY

- godz. 15.00 – Koncert w Nałęczowskim Ośrodku Kultury – Nałęczów - ”ASOCIACIÓN DE DANZAS ESTAMPAS BURGALESAS” – HISZPANIA; ”AHUNA OHANA” – HAWAJE (USA)

- godz. 17.00- Koncert – Scena Miejska- Włodawa - ”PRYGAZHOSTS ”- BIAŁORUŚ; ”MIRCE ACEV” – MACEDONIA; ”BALET FOLKLORICO INFANTIL COAHUILA” – MEKSYK

- godz. 18.00- Koncert w Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego- Lublin - ”HACETTEPE UNIVERSITY CHILDREN & YOUTH FOLK DANCE GROUP” – TURCJA; ”HALLELUYA PETACH TIKVA ” – IZRAEL; ”ROSNA KITKA”- BUŁGARIA; ”CIFROŠKO” – SŁOWACJA

- godz. 20.30- Koncert kapel – Stare Miasto – Lublin - ”KÉVE FOLK DANCE GROUP”- WĘGRY; ”HACETTEPE UNIVERSITY CHILDREN & YOUTH FOLK DANCE GROUP” – TURCJA

19 lipca, środa:

- godz. 13.00 – Koncert w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym- Lublin - ”ASOCIACIÓN DE DANZAS ESTAMPAS BURGALESAS ” – HISZPANIA

- godz.15.00 – Koncert w Nałęczowskim Ośrodku Kultury- Nałęczów - ”MIRCE ACEV” – MACEDONIA; ”PERLYNA”- UKRAINA

- godz. 17.00- Koncert- Scena Miejska-Włodawa - ”HACETTEPE UNIVERSITY CHILDREN & YOUTH FOLK DANCE GROUP”- TURCJA; ”AHUNA OHANA”- HAWAJE (USA); ”CIFROŠKO” – SŁOWACJA

- godz. 18.00 – Koncert w Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego- Lublin - ”PRYGAZHOSTS”- BIAŁORUŚ; ”ASOCIACIÓN DE DANZAS ESTAMPAS BURGALESAS”- HISZPANIA; ”KÉVE FOLK DANCE GROUP”- WĘGRY; ”BALET FOLKLORICO INFANTIL COAHUILA” – MEKSYK

- godz.20.30 - Koncert kapel- Stare Miasto – Lublin - ”MIRCE ACEV”- MACEDONIA; ”PRYGAZHOSTS”- BIAŁORUŚ

20 lipca, czwartek:

- godz. 13.00 – Koncert w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym - Lublin - ”HALLELUYA PETACH TIKVA”- IZRAEL

- godz. 15.00 - Koncert w Nałęczowskim Ośrodku Kultury – Nałęczów - ”HACETTEPE UNIVERSITY CHILDREN & YOUTH FOLK DANCE GROUP”- TURCJA; ”BALET FOLKLORICO INFANTIL COAHUILA” - MEKSYK

- godz. 17.00 – Koncert- Scena Miejska - Włodawa - ”KÉVE FOLK DANCE GROUP” – WĘGRY; ”ROSNA KITKA” – BUŁGARIA

- godz. 18.00 – Koncert w Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego- Lublin - ”MIRCE ACEV” – MACEDONIA; ”HALLELUYA PETACH TIKVA” – IZRAEL; ”AHUNA OHANA” – HAWAJE (USA); ”PERLYNA” – UKRAINA

- godz. 20.30 – Koncert kapel – Stare Miasto – Lublin - ”CIFROŠKO” – SŁOWACJA; ”AHUNA OHANA” – HAWAJE (USA)

21 lipca, piątek:

- godz. 13.00 – Koncert w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym- Lublin - ”AHUNA OHANA” – HAWAJE (USA)

- godz. 18.00 – Zakończenie XXXI MSF Lublin 2016- Koncert Galowy – Muszla Koncertowa Ogrodu Saskiego- Lublin