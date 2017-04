"Zespoły, których nigdy w Polsce nie było" na Lublin Jazz Festiwal 2017

– Nie zabraknie świeżości, premier i eksperymentów. Dla niektórych artystów to będzie pierwsza wizyta w Polsce – zachęcają organizatorzy Lublin Jazz Festiwal. Początek imprezy 21 kwietnia.

W pierwszy weekend koncerty będą się w Centrum Kultury, od 24 kwietnia wychodzimy w miasto. To nasz gest uświetniający obchody 700-lecia – mówi Barbara Luszawska, dyrektor festiwalu. – Odważyliśmy się zaprosić do Lublina zespoły, których nigdy w Polsce nie było. Pojawią się muzycy z różnych części świata, z różną historią muzyczną – zachęca dyrektor.

Ze swoim projektem po raz pierwszy w Polsce pojawi się chociażby południowoafrykański jazzman Louis Moholo-Moholo, natomiast z Włoch przyjedzie zespół Sudoku Killer. Gwiazdą festiwalu będzie Chris Potter, jeden z najwybitniejszych współczesnych saksofonistów.

– Każdy dzień układaliśmy tematycznie. Piątek to dzień energetyczny, w których jazz zostanie pokazany przez inspiracje wręcz rockowe. W sobotę wystąpi Chris Potter i Anna Perlak - to będzie dzień bardziej melodyjny i wyciszony. W niedzielę na scenie pojawią się najlepsi według nas muzycy polskiej sceny improwizowanej – wyjaśnia Luszawska mając na myśli projekt New Polish Jazztet.

Bardzo premierowym dniem ma być zakończenie festiwalu. – Usłyszymy trzy projekty, każdy z nich jest specjalnie przygotowany dla festiwalu – wyjaśnia Arkadiusz Kaźmierak, jeden z organizatorów festiwalu.

Z eksperymentalnym projektem „Hymn” wystąpi Michail „Manu” Balog. Następnie solo na sasksofonie zagra Wiktoria Koziara. Na koniec zagra Joseph Wieniawski Sextet. Koncert dedykowany 700-leciu miasta, będzie nawiązywał do lubelskiej historii muzycznej – wyjaśniają organizatorzy.

Lublin Jazz Festiwal będzie od 21 do 29 kwietnia. Koszt biletu na pierwszy dzień imprezy (piątek) to 50/70 zł. Cena biletu na sobotnie koncerty - 80 zł, w niedzielę - 70 zł.

Pozostałe wydarzenia, które będą odbywały się przez cały tydzień, są bezpłatne. 24 kwietnia w ramach „Jazzu w mieście” zagra Cukier Trio (Dom Słów), kolejnego dnia w galerii Lublov przy ul. Królewskiej 13 wystąpi Drobka/Weller Duo. W kolejnych dniach zagrają m.in.: Edi Nulz czy Silva Rerum. Festiwalowi będą towarzyszyły wystawy fotograficzne oraz jam session.