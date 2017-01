ASG Lublin - impreza w House of Sound

W piątek, 27 stycznia o godz. 22 w klubie House of Sound (ul. Peowiaków 6) odbędzie się impreza nakręcana przez ASG Co-operation. - Tego dnia nasz lokal zamieni się w prawdziwe pole bitwy! - twierdzą organizatorzy.

ASG Co-operation to ortganizatory rozgrywek ASG i PaintBall. O tym, co przygotują na imprezę w HoS, przekonają się dopiero goście w dzień wydarzenia, ale z pewnością będzie wystrzałowo.



Wejściówki na imprezę kosztują 10 zł. Osoby z listy Facebook do godz. 23 będą mogły wejść za darmo.