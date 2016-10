C-Bool w klubie Silence. Wielka Integracja

C-Bool, właściwie Grzegorz Cebula, urodził się w 1981 roku w Pyskowicach. Jego kariera rozpoczęła się w 2002 roku, najpierw od współpracy z DJs Team i Base Attack, następnie (2003) z Casteam.

Jego pierwsza solowa produkcja - "Would U Feel" zaskarbiła sobie uznanie słuchaczy i przez długi czas okupowała listy przebojów oraz była stałym hitem podczas klubowych imprez. Od roku 2006 styl C-BooL’a ewoluował w kierunku muzyki house. W 2010 roku jego nagranie "Body & Soul" z wokalistką Isabelle stało się jego kolejnym imprezowym hitem. Kolejny singiel - "Don’t Waste The Time" zapowiadał album „8 Years”, który ukazał sie w 2011 roku. Singiel “Do You Know” był jednym z hitów wakacji 2012. W 2016 roku wydał singiel “Never Go Away”.



- To będzie najbardziej pozytywna, najbardziej taneczna, największa, najgłośniejsza impreza dla studentów trzech uczelni. Takie połączenie zapowiada gruby balet! - przekonują organizatorzy wydarzenia.



Support C-Boolowi zapewnią DJ'e: Young, Marsel i Andy-Stroke.



Wstęp od 18 lat. Bilety kosztują 7 zł w przedsprzedaży i 10 zł w dniu imprezy.