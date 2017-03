Depeche Mode party w Lublinie

Będzie to więc doskonała okazja aby "na gorąco" posłuchać nowych kompozycji oraz pobawić się na parkiecie przy największych hitach z bogatej dyskografii grupy. Tradycyjnie gramy także b-side’y i remixy, pojawi się elektronika i brzmienia nowofalowe w klimacie lat’80. Impreza dedykowana zarówno dla zagorzałych fanów Depeche Mode, jak i wielbicieli brzmień elektronicznych i lat ’80.

Start: 21.00

Wstęp: 10 zł.

Wsparcie:

Radio Centrum:

- Centrum w Mroku

- Zimny Front

- Syntezator

Depeche Mode Party to cykliczna impreza organizowana w Lublinie przez ekipę DM Party Lublin już od ponad 7 lat. Kierowana jest zarówno do zagorzałych fanów zespołu Depeche Mode jak i miłośników szeroko pojętej elektroniki i muzyki alternatywnej w klimacie lat '80. Czego można spodziewać się po tej imprezie? Przede wszystkim jak sama nazwa wskazuje na pierwszym planie pojawia się zespół Depeche Mode. Usłyszeć można zarówno największe przeboje z bogatej dyskografii grupy jak i te mniej znane kompozycje, remixy oraz tzw. b-sides. Ponadto nie brakuje starszych i nowszych utworów z szeroko pojętej elektroniki, klimatów lat’80, brzmień nowofalowych spod znaku Joy Division czy The Cure, a także innej muzyki wykraczającej poza ramy wymienionych gatunków ale pasującej do konwencji imprezy. Za muzyczną selekcję podczas imprez odpowiada Raglim.