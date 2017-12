Co Gdzie Kiedy. Przed nami kolejna odsłona cyklu Disco ponad wszystko w klubie Silence (ul. Radziszewskiego 8). Najbliższa impreza odbędzie się w niedzielę, 17 grudnia o godz. 21.

- Jak co niedzielę szykujemy dla Was świąteczną edycje imprezy Disco Ponad Wszystko która godnie kończy weekendowe szaleństwa - przekonują organizatorzy.



Wejściówki na imprezę kosztują 5 i 10 zł. Osoby zapisane na facebookową listę do godz. 23 mogą wejść za darmo.