Docs Against Gravity: impreza w CSK

11 maja w wystartuje pierwsza lubelska edycja festiwalu Millenium Docs Against Gravity. Z tej okazji Centrum Spotkania Kultur szykuje klubową imprezę, podczas której zagrają pochodzący z Iranu Blade & Beard oraz Sin i Botanica. Start o godz. 22.

Blade & Beard czyli Arash i Anoosh to dwóch didżejów z Teheranu, którzy wbrew opresyjnym działaniom władz promowali w Iranie muzykę techno. Zaproszenie na znany szwajcarski festiwal było dla nich momentem przełomowym. Postanowili zostać w Europie gdzie dynamicznie rozwija się ich muzyczna kariera.



Botanica – tajemniczy producent ukrywający się muzycznie – i nie tylko w gąszczu tropikalnej zieleni. W ramach projektu, dźwięki dzikiej natury perfekcyjnie łączy z motoryką dub techno i micro house’u.



Sin - winylowy, niemożliwie wyćwiczony gracz. Długo by wymieniać legendy ze sceny techno, które supportował. Założyciel poznańskiego kolektywu promotorskiego Analogen oraz członek agencji Urbanum.



- To będzie kolejne klubowe wydarzenie z muzyką elektroniczną na najwyższym poziomie. Oprócz gości z Iranu wystąpią także polscy artyści związani ze sceną techno - zachęcają organizatorzy.



Bilety na imprezę kosztują 15 zł. Wstęp wolny z biletem na dowolny film festiwalowy.