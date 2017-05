Drużyna Mistrzów: koncert w Silence

W dniach 17-20.05 odbywał się cykl imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach Lubelskich Dni Kultury Studenckiej. Impreza w Silence będzie oficjalnym podsumowaniem tej akcji.



- Drużyna Mistrzów powstała aby poprzez sport, muzykę i pasję motywować do zmiany jakości życia na lepsze. Chcemy mobilizować Was abyście stawali się mistrzami w swoich dziedzinach i rozwijali swoje pasje. Nasz cel, to być katalizatorem pozytywnych działań w Waszym życiu - zachęcają organizatorzy.



Wstęp na imprezę jest darmowy przez całą noc.