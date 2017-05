Dub Convent#1 w OpokanZona

Dub Convent to kolejna w mieście impreza w klimacie roots, dub i steppers. Podczas pierwszej edycji tego wydarzenia w OpokanZona wystąpią m.in. goście z Pabianic - Roots Melody. To kolektyw, który przekazuje pozytywne, kojące, niskie wibracje i korzenne wiadomości za pomocą muzyki płynącej ze ścianki głośników.



Kolejnym gościem DC będzie Jakub Seassie z Natty Truth. Jest organizatorem imprez LUBlin is DUBlin, na które zapraszał producentów i soundbwoyów z całej Polski i Europy. Podczas najbliższego występu towarzyszyć będzie mu Majk Liper.



Do tańca przygrywać będzie także Cieśla, lubelska selektorka wychowana na krakowskiej szkole dubu i kończących się o szóstej nad ranem mistycznych sesjach Dub Temple.



Wejściówki na imprezę kosztują 10 zł.