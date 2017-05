Finał imprezy Sound of Lublin

Dobiega końca największy konkurs wokalny w Lublinie - Sound of Lublin. We wtorek, 30 maja o godz. 17 w Centrum Kongresowym UP (ul. Akademicka 15) odbędzie się wielki finał imprezy.

Podczas finału wystąpi 15 uczestników, których występy oceni 4-osobowe Jury w którym zasiądą gwiazdy i autorytety muzyczne z Lublina.



Aby obejrzeć wydarzenie, należy ze strony internetowej https://sol.evenea.pl/ pobrać darmową wejściówkę. Jako że Sound of Lublin ma charatkert charytatywny, jako właściwy bilet wstępu będa traktowane słodycze zbierane przed wejściem do auli. Z okazji Dnia Dziecka zostaną one przekazane dyrekcji domu dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Lublinie.



Pierwsza edycja Sound of Lublin jest wydarzeniem o charakterze kulturalno-rozrywkowym, którego zorganizowanie jest wspólną inicjatywą Samorządów Studenckich lubelskich szkół wyższych: UP, KUL, UM, Politechnika, WSEI. Głównym organizatorem jest Rada Uczelniana Samorządu Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.