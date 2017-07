Gorączka Sobotniej Nocy w Banana Dance Club

Co Gdzie Kiedy. W sobotę, 15 lipca o godz. 21 w Banana Dance Club (ul. Peowiaków 6) odbędzie się kolejna wakacyjna impreza z cyklu Gorączka Sobotniej Nocy.

- To będzie idealny czas na spotkanie ze znajomymi i zabawę do białego rana. A jak już mowa o rozrywkach, to tylko w najlepszym miejscu i przy najgorętszych hitach lata - zacęcają organizatorzy.

Wstęp na imprezę kosztuje 15 zł. Panie zapisane na facebookową listę do północy mogą wejść za darmo.