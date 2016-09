Impreza integracyjna dla studentów w House of Sound

29 września o godz. 21 w klubie House of Sound (ul. Peowiaków 3) odbędzie się Wielka Studencka Integracja 2016. Na imprezę organizatorzy zapraszają wszystkich - zarówno nowych studentów, jak i tych, którzy klub już dobrze znają - obiecując przy tym dobrą zabawę.

Na przybyłych czekają specjalne studenckie promocje w barze. Muzyczną imprezę rozkręcą DJ'e: Lipinsky oraz Konrad Mordziński - rezydenci HoS.

- Ponad 900m² powierzchni, najlepsze nagłośnienie w Lublinie, 30m² telebimu, Vip Area na antresoli z widokiem na parkiet czy pierwsze takie efekty specjalne (ogniarki, confetti, co2) w Polsce, to tylko część tego co czeka Was w naszym klubie - zachęcają organizatorzy.

Osoby zapisane na facebookową listę będą mogły wejść za darmo do godz. 22. Wejściówki kosztują 10 zł.