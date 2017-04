Impreza Kill the Silence

Silence Club (ul. Radziszewskiego 8) zaprasza na kolejną imprezę z cyklu Kill The Silence. Wydarzenie będzie miało miejsce 29 kwietnia o godz. 21.

- Specjalnie dla was przygotowaliśmy masę promocji oraz gadżety dla pierwszych 100 osób w klubie. Kto już był w sobotę w SilenceClub ten wie, że jest to najważniejsze wydarzenie tygodnia w Lublinie. Za deckami niezastąpiony Dj Logan będzie serwował najlepsze brzmienia tej nocy w tym mieście - zachęcają organizatorzy.



Wstęp: 10 zł. Osoby zapisane na facebookową listę do godz. 23.59 mogą wejść za darmo.